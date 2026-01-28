कोकण

Ratnagiri Fort : मोबाईल सोडा, गड जपा! अस्मा कुरणेंची धावमोहीम युवकांसाठी नवा संदेश, ३४७० किलोमीटरची प्रेरणादायी झेप

Asma Kurane’s Heritage : इतिहास जपण्याचा संकल्प, शरीर सुदृढ ठेवण्याची जिद्द आणि मनात राष्ट्रप्रेम या तिन्हींचा संगम साधत कोल्हापूरच्या अस्मा अजमल कुरणे हिने युनेस्को जागतिक वारसा यादीतील गडकिल्ल्यांची धावमोहीम सुरू केली आहे.
Runner Asma Kurane during her heritage run at Suvarnadurg Fort in Maharashtra.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दापोली : इतिहास संवर्धन, शारीरिक सक्षमता आणि राष्ट्रप्रेम यांचा त्रिवेणी संगम साधत कोल्हापूरच्या पहिल्या भारतीय महिला धावपटू अस्मा अजमल कुरणे हिने युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीतील १२ गड-किल्ल्यांची धावमोहीम सुरू केली आहे.

