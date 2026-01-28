Ratnagiri Fort : मोबाईल सोडा, गड जपा! अस्मा कुरणेंची धावमोहीम युवकांसाठी नवा संदेश, ३४७० किलोमीटरची प्रेरणादायी झेप

दापोली : इतिहास संवर्धन, शारीरिक सक्षमता आणि राष्ट्रप्रेम यांचा त्रिवेणी संगम साधत कोल्हापूरच्या पहिल्या भारतीय महिला धावपटू अस्मा अजमल कुरणे हिने युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीतील १२ गड-किल्ल्यांची धावमोहीम सुरू केली आहे. .प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील सुवर्णदुर्ग किल्ल्यावर हा महत्त्वाचा टप्पा तिने पूर्ण केला. १२ जानेवारीला राजमाता जिजाऊ जयंतीचे औचित्य साधत सुरू झालेल्या या मोहिमेत अस्मा कुरणे सुमारे ३४७० किलोमीटर धावून देशातील युनेस्को मान्यताप्राप्त १२ गड-किल्ल्यांना जोडणार आहे. .Premium| Ajinkyatara Fort: स्वराज्याची पाचवी राजधानी ‘अजिंक्यतारा’.सिंधुदुर्ग किल्ल्यापासून प्रारंभ झालेल्या या प्रवासात विजयदुर्गानंतर २६ जानेवारीला सुवर्णदुर्ग किल्ला पूर्ण करण्यात आला. २७ जानेवारीला त्यांनी प्रतापगडाकडे प्रयाण केल्याचे सांगितले. त्यांचे हर्णै परिसरात दाखल होताच स्थानिक नागरिकांनी फुलांच्या वर्षावात आणि टाळ्यांच्या गजरात त्यांचे जल्लोषात स्वागत केले..हर्णै बायपास ते जेटीपर्यंत धाव घेतल्यानंतर बोटीने शासकीय कर्मचाऱ्यांसोबत सुवर्णदुर्ग किल्ल्याला भेट देण्यात आली. या मोहिमेत बेळगावचे जलतरण व सायकलपटू रोहित बागडे सहभागी आहेत..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.‘वारसा जपा, वारसा जाणा’ हा संदेश घेऊन सुरू असलेली ही मोहीम केवळ क्रीडा उपक्रम न राहता इतिहास, आरोग्य आणि राष्ट्रप्रेमाचा प्रेरणादायी संगम ठरत आहे. २७ व्या वर्षी अस्मा कुरणे हिने उभारलेला हा उपक्रम विशेषतः महिला व युवकांसाठी प्रेरणा देणार आहे. .या मोहिमेची प्रेरणा मला कोल्हापूरच्या छत्रपती संभाजी राजे व छत्रपती संयोगिता राजे यांच्याकडून मिळाली. एकूण १२ किल्ल्यांची ही मोहीम आहे. महाराष्ट्र शासनाचे खूप चांगले सहकार्य मिळत आहे. तमिळनाडूमधील जिंजी किल्ल्याचे अंतर किमान १२५६ कि.मी. आहे. .त्याकरिता मला महाराष्ट्र शासनाचे सहकार्य मिळणं आवश्यक आहे. आताच्या तरुण पिढीने मोबाईलमध्ये गुंतण्याऐवजी शिवरायांच्या गड किल्ल्यांमध्ये स्वतःला गुंतवून घेतले, तर महाराजांचा वारसा जपायला फार मोठे सहकार्य होईल..- अस्मा अजमल कुरणे, कोल्हापूर ५ मार्चपर्यंत मोहीम पूर्ण, नंतर जिंजीवर स्वारी५ मार्चपर्यंत महाराष्ट्रातील किल्ल्यांची मोहीम पूर्ण करायची आहे. त्यानंतर तमिळनाडूच्या जिंजी किल्ल्याची मोहीम हाती घेणार आहे. ती पूर्ण व्हायला किमान एक महिना तरी लागणार आहे, असे अस्मा हिने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.