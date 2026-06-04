Gopalgad Fort Cleanup : 'त्या' आंबे वादामुळं चर्चेत आलेल्या गोपाळगड किल्ल्यावर पोहोचले पोलिस; हातात झाडू घेतला अन्..., नेमकं काय केलं पाहा

गुहागर (रत्नागिरी) : किल्ला पाहण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांना आंबे उचलले म्हणून हटकल्यावरून गोपाळगड किल्ला चर्चेत आला आहे. याच किल्ल्यावर रत्नागिरी पोलिस दलाने स्वच्छता अभियान (Gopalgad Fort heritage conservation initiative) राबवले. या मोहिमेअंतर्गत संपूर्ण किल्ला परिसराची साफसफाई करून शिवरायांच्या या ऐतिहासिक वारशाचे जतन व संवर्धन करण्याचा संदेश पोलिस प्रशासनाने दिला. .रत्नागिरीचे पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस दलाच्यावतीने गोपाळगड किल्ला स्वच्छतामोहीम हाती घेण्यात आली होती. गोपाळगड हा रत्नागिरी जिल्ह्यातील ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा सागरी किल्ला आहे. या किल्ल्याला मोठा ऐतिहासिक संदर्भ असून, त्याचे मूळ सौंदर्य आणि पावित्र्य टिकवून ठेवणे ही प्रशासनासह प्रत्येक नागरिकाची महत्त्वाची भूमिका आहे..Gopalgad Fort : शिवकालीन गोपाळगड किल्ल्याबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ऐतिहासिक वारशाचा वाद आता मिटणार? मंत्री शेलारांनी दिले जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट आदेश.याच सामाजिक आणि राष्ट्रीय कर्तव्याच्या भावनेतून रत्नागिरी पोलिसांनी आज स्वतः हातात झाडू आणि इतर साहित्य घेऊन संपूर्ण दुर्गपरिसर चकाचक केला. गोपाळगड किल्ल्याच्या सद्यःस्थितीबाबत आणि तिथल्या काही स्थानिक प्रश्नांवर सध्या सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, किल्ल्याच्या सद्यःस्थितीबाबत उपस्थित असलेल्या सर्व प्रश्नांवर शासनस्तरावर आवश्यक ती कायदेशीर आणि योग्य कार्यवाही सुरू आहे. संबंधित सर्व बाबींची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे..Rajapur Gangatirth : 14 व्या शतकातील चमत्कार! काही फुटांवर असलेल्या 'या' 14 कुंडांमधील पाणी वेगवेगळ्या तापमानाचे कसे? राजापूरच्या गंगेची अनोखी गोष्ट.'डायल ११२' आणि ‘रत्नसेतू’चा वापर कराजिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी रत्नागिरी पोलिसांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. परिसरात कोणतीही तक्रार, संशयास्पद हालचाल, माहिती अथवा कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा आणणारी बाब आढळल्यास नागरिकांनी तत्काळ ‘डायल ११२’ वर कॉल करा किंवा रत्नागिरी पोलिसांच्या ‘रत्नसेतू’ चॅटबॉटचा वापर करा, असे आवाहन पोलिस अधिक्षक नितीन बगाटे यांनी केले. तसेच आपला ऐतिहासिक वारसा जपणे हे आपले कर्तव्य आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस प्रशासन कटिबद्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.