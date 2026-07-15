Savatkada Waterfall : कोकणचा निसर्ग बहरला! रत्नागिरीतील 'सवतकडा धबधबा' पर्यटकांनी फुल्ल; मुंबई-पुण्याहून लोकांची गर्दी, पाहा सुंदर फोटो

राजापूर : राजापूर तालुक्यातील निसर्गरम्य सवतकडा धबधबा पर्यटकांच्या गर्दीने गजबजला आहे. कोसळणारा पांढराशुभ्र धबधबा आणि सभोवतालचा हिरवागार परिसर पर्यटकांना भुरळ घालत (Ratnagiri monsoon waterfalls tourism) आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबईसह राज्यातील विविध भागांतून पर्यटक येथे भेट देत आहेत. सुटीच्या दिवशी गर्दीत अधिक वाढ होते; मात्र या ठिकाणी पायाभूत सुविधांसह पर्यटकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष झाले आहे..सह्याद्रीच्या कड्याकपारीत अनेक छोटे-मोठे धबधबे प्रवाहित झालेले आहेत. मागील आठवड्यात जिल्ह्यात पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे धबधब्यांच्या ठिकाणी जाणे धोकादायक बनलेले होते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडूनही सुरक्षेसाठी पर्यटकांना धोकादायक ठिकाणी जाण्यास मज्जाव केला होता. काही पर्यटनस्थळांवर बंदीचे फलकही लावण्यात आलेले आहेत; परंतु गेल्या दोन दिवसांत पावसाने उघडीप दिली असून, कडकडीत ऊन पडत आहे. धबधब्यांचे पाणी अचानक वाढून निर्माण होणारा धोका टळलेला आहे. त्यामुळे पर्यटकही फिरण्यासाठी बाहेर पडत असून शनिवार, रविवारी धबधब्यांच्या ठिकाणी गर्दीच गर्दी पाहायला मिळत आहे..Konkan Houseboat : रायगड-रत्नागिरीच्या खाडीत उभी राहिली भंगार बोटीची शोकांतिका! 1 कोटींची 'हाउसबोट' अखेरच्या मोजतेय घटका; MTDC च्या 'त्या' एका अटीने पैसे पाण्यात...तालुक्यातील सवतकडा या धबधब्याच्या ठिकाणी पर्यटकांचा राबता अधिक असून, परजिल्ह्यातील पर्यटक मोठ्या प्रमाणात दाखल होत आहेत; परंतु सवतकडा धबधब्याकडे जाणारा रस्ता आणि अन्य पायाभूत सुविधांकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे..उंचावरून शुभ्रधारांनी कोसळणारा चुनाकोळवणचा सवतकडा धबधबा निश्चितच विलोभनीय आहे; मात्र या ठिकाणी दिशादर्शक फलक, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सुरक्षा रेलिंग यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास पर्यटकांचा ओढा आणखीच वाढणार आहे.-राजेश पाटील, पर्यटक.Kas Satara Vintage Motorcycle Event : निसर्गरम्य कास पठारावर विंटेज गाड्यांचा थरार! थेट खासदार उदयनराजे पोहोचले; 1956 च्या 'या' जुन्या गाड्या पाहून काय म्हणाले?.पर्यटकांच्या सूचनाचिखलामुळे पाय घसरून पडण्याचा धोकावाटेत रेलिंग, मजबूत पायऱ्या किंवा आधारासाठी दोरीची व्यवस्था करा.वृद्ध, महिला, लहान मुले आणि दिव्यांग पर्यटकांना जीव मुठीत धरून जावे लागते.ग्रामपंचायतीकडून पार्किंगची सुविधामंदरूळ बाजूने धबधब्याकडे जाणारा रस्ता चांगला आहे. स्थानिक ग्रामपंचायतीकडून रस्त्यावरील झाडी साफ करण्यात येत असून, पुलाच्या बाजूला पार्किंगची तात्पुरती सोयही करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीने भविष्यात अधिक चांगले नियोजन करून सुविधा पुरवल्या तर पर्यटनासोबतच ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातही मोठी भर पडेल. तसेच चुनाकोळवण येथील हा सवतकडा धबधबा राजापूर तालुक्यासाठी मोठे पर्यटन केंद्र ठरू शकतो.मूलभूत सुविधांची गरजदिशादर्शक फलकांचा अभावकचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छतागृहे नाहीतपिण्याच्या पाण्याची सोय नाहीसुरक्षा रेलिंग आणि विश्रांतीसाठी बाके हवीतआपत्कालीन स्थितीसाठी हवे प्रशिक्षित बचाव पथक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.