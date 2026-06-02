Rajapur Gangatirth : 14 व्या शतकातील चमत्कार! काही फुटांवर असलेल्या 'या' 14 कुंडांमधील पाणी वेगवेगळ्या तापमानाचे कसे? राजापूरच्या गंगेची अनोखी गोष्ट

राजापूर : अवघ्या महाराष्ट्रामध्ये प्रसिद्ध असलेल्या धार्मिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या अनन्यसाधारण महत्त्व असलेल्या उन्हाळे येथील गंगातीर्थक्षेत्राच्या (Unhale Gangatirth) विकासासाठी शासनाकडून निधी मंजूर आहे. मात्र, अद्यापही योग्य सोयीसुविधांअभावी येथे येणाऱ्या लाखो भाविकांची गैरसोय होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या निधीचा लवकरात लवकर आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी आणि गंगातीर्थक्षेत्री 'विकास गंगा' आणावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..राजापूर येथील गंगातीर्थक्षेत्री मूळ गंगा यासह १४ कुंडे आहेत. या कुंडांचे व येथील इमारतींचे बांधकाम १४ व्या शतकात केले गेले होते. काही फुटांच्या अंतरावर असलेल्या या १४ ही कुंडांमधील पाण्याच्या तापमानात भिन्नता (उष्ण व गार) असते, जे आजच्या स्थापत्यशास्त्रालाही एक मोठे आव्हान आहे..मात्र, अनेक वर्षांपूर्वीचे हे बांधकाम आता ठिकठिकाणी नादुरुस्त झाले असून परिसरातील फरशा उखडल्या आहेत. त्यामुळे या कुंडांचे सुशोभीकरण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. गंगास्नानासाठी येणाऱ्या भाविकांना कपडे बदलण्यासाठी स्वतंत्र खोल्यांची आवश्यकता आहे. सद्य:स्थितीत असलेल्या इमारतींची दुरवस्था झाली असून छप्पर आणि दरवाजे तुटलेले आहेत. प्रसाधनगृहांची तीव्र वानवा असल्याने दूरवरून येणाऱ्या भक्तगणांची, विशेषतः महिलांची मोठी गैरसोय होत आहे..गंगातीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी शासनाच्या पर्यटन योजनेंतर्गत ९३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे आराखडा बनविण्यात येत आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यानंतर आराखड्याप्रमाणे प्रत्यक्ष काम करण्यात येतील.-दीपक यादव, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभागगंगा तीर्थक्षेत्राच्या सुशोभीकरणासाठी तत्कालीन पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनी निधी मंजूर केला आहे. उन्हाळा येथील गंगातीर्थक्षेत्री सुशोभीकरणाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.-श्रीकांत घुगरे, अध्यक्ष, राजापूरची गंगातीर्थ क्षेत्र.अपेक्षित विकासकामेकुंड परिसर सुशोभीकरणमहिला अन् पुरुषांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहेश्री दत्त मंदिर, श्री शिव मंदिर सुशोभीकरणसुशोभित प्रवेशद्वार, भक्तनिवास, अन्नदान इमारतगंगातीर्थ परिसरात सौरपथ दीप, सुसज्ज तटबंदीगंगातीर्थक्षेत्राची माहिती देणारे सुसज्ज ग्रंथालयगंगातीर्थक्षेत्री जाणारा दर्जेदार आणि पुरेसा रूंद रस्ता.