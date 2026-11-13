White Stork in Ratnagiri : महाराष्ट्रात दुर्मीळ असलेला 'युरोपियन पांढरा करकोचा' रत्नागिरीत अवतरला; जाणून घ्या या परदेशी पाहुण्याचा थक्क करणारा प्रवास

रत्नागिरी : हिवाळ्याची चाहूल लागताच कोकणात परदेशी पाहुण्यांचे आगमन सुरू होते. यंदा रत्नागिरी तालुक्यात अत्यंत दुर्मीळ अशा युरोपियन ‘पांढऱ्या करकोच्या’चे (White Stork - Ciconia ciconia) दर्शन झाले आहे. गेल्या चार दिवसांपासून या परदेशी पाहुण्याने रत्नागिरी परिसरातील चंपक मैदानावर मुक्काम ठोकला असून, रत्नागिरी तालुक्यात हा पक्षी बहुदा पहिल्यांदाच आढळून आल्याने पक्षीप्रेमी आणि अभ्यासकांमध्ये मोठा उत्साह (European White Stork sighting in Maharashtra) होता..महाराष्ट्रात अत्यंत क्वचित आढळणारा हा पक्षी मूळचा युरोप, मध्य आशिया आणि पश्चिम आशियातील काही भागांतील रहिवासी आहे. हिवाळ्यात तेथील कडाक्याच्या थंडीपासून बचाव करण्यासाठी हा पक्षी मध्य आणि पश्चिम आशियामार्गे हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून भारतीय उपखंडात स्थलांतर करतो. नोव्हेंबर महिन्यापासून त्याचे भारतात आगमन होते तर फेब्रुवारी ते मार्चदरम्यान तो पुन्हा आपल्या मूळ अधिवासाकडे परतीचा प्रवास सुरू करतो..भारतात प्रामुख्याने गुजरात, राजस्थान, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांतील पाणथळ जागा, तलाव, दलदलीचा प्रदेश, गवताळ कुरणे आणि शेतीच्या मैदानांत या पक्ष्याचे वास्तव्य पाहायला मिळते. महाराष्ट्रात मात्र त्याचे दर्शन अत्यंत दुर्मीळ मानले जाते. यापूर्वी रत्नागिरी तालुक्यात हा पक्षी कोणीही पाहिल्याची नोंद नसल्याने त्याचे सध्याचे वास्तव्य जैवविविधतेच्यादृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे. कोकणातील अनुकूल वातावरण आणि मुबलक खाद्य यामुळे हा दुर्मीळ पाहुणा रत्नागिरीत रमल्याचे चित्र दिसत आहे..Rare Shekru Spotted in Marleshwar : मार्लेश्वरच्या घनदाट जंगलात घडले महाराष्ट्राच्या राज्यप्राण्याचे दुर्मीळ दर्शन; 'शेकरू'ला पाहण्यासाठी पर्यटकांची मोठी गर्दी.युरोपियन ‘पांढऱ्या करकोच्या’चे रत्नागिरी तालुक्यात प्रथमच दर्शन झाले आहे. गतवर्षी देवरूख, चिपळूण येथे पाहण्यात आला होता. हा पक्षी पाहण्यासाठी रत्नागिरीतील पक्षी अभ्यासकांनी चंपक मैदानावर गर्दी केली होती.-अक्षय तोंडवळकर, पक्षीमित्र, रत्नागिरी.Rare Otters in Sangli : सांगलीकरांसाठी आनंदाची बातमी! कृष्णा नदीपात्रात पहिल्यांदाच आढळला दुर्मिळ पाणमांजरांचा कळप; 8 ते 9 पाणमांजरं दिसली एकत्र.पांढऱ्या करकोच्याची वैशिष्ट्येशास्त्रीय नाव : सिकोनिया सिकोनिया (Ciconia ciconia)मूळ अधिवास : युरोप, मध्य आणि पश्चिम आशियास्थलांतर कालावधी : नोव्हेंबरमध्ये आगमन, फेब्रुवारी-मार्चमध्ये परतीचा प्रवासआवडता अधिवास : पाणथळ जागा, तलाव, दलदल आणि शेतीची मैदाने.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.