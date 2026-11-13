कोकण

White Stork in Ratnagiri : महाराष्ट्रात दुर्मीळ असलेला 'युरोपियन पांढरा करकोचा' रत्नागिरीत अवतरला; जाणून घ्या या परदेशी पाहुण्याचा थक्क करणारा प्रवास

Rare White Stork spotted in Ratnagiri : रत्नागिरीतील चंपक मैदानावर युरोपियन पांढऱ्या करकोचाचे दर्शन झाले. महाराष्ट्रात अत्यंत दुर्मीळ असलेल्या या स्थलांतरित पक्ष्याच्या चार दिवसांच्या मुक्कामामुळे पक्षीप्रेमी आणि अभ्यासकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Rare White Stork Spotted in Ratnagiri

Rare White Stork Spotted in Ratnagiri

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : हिवाळ्याची चाहूल लागताच कोकणात परदेशी पाहुण्यांचे आगमन सुरू होते. यंदा रत्नागिरी तालुक्यात अत्यंत दुर्मीळ अशा युरोपियन ‘पांढऱ्या करकोच्या’चे (White Stork - Ciconia ciconia) दर्शन झाले आहे. गेल्या चार दिवसांपासून या परदेशी पाहुण्याने रत्नागिरी परिसरातील चंपक मैदानावर मुक्काम ठोकला असून, रत्नागिरी तालुक्यात हा पक्षी बहुदा पहिल्यांदाच आढळून आल्याने पक्षीप्रेमी आणि अभ्यासकांमध्ये मोठा उत्साह (European White Stork sighting in Maharashtra) होता.

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