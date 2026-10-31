Dhamapur Ancient Temple : शिलाहार की यादव काळ? धामापूरमध्ये सापडली अकराव्या शतकातील देखणी मूर्ती; झाडाझुडपांत आढळला ऐतिहासिक राजवाडा अन् मंदिराचे अवशेष

संगमेश्वर : तालुक्यातील माखजनजवळील धामापूर गावात शतकानुशतके काळाच्या पडद्याआड राहिलेल्या प्राचीन इतिहासाचे अवशेष समोर आले (Dhamapur ancient temple ruins in Sangameshwar) आहेत. झाडाझुडपांनी वेढलेल्या परिसरात ऐतिहासिक राजवाड्याचे भग्नावशेष आणि प्राचीन मंदिराचे अवशेष आढळले असून, गर्भगृहातील देखणी मूर्ती या परिसराच्या ऐतिहासिक महत्त्वाची साक्ष देत आहे. या वास्तूंचे शास्त्रीय पद्धतीने उत्खनन, संशोधन आणि संवर्धन करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..प्राचीन कोकणातील संगमेश्वर हे धार्मिक आणि व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र होते. सातव्या शतकात करवीरच्या चालुक्य राजा कर्णाने येथे प्रसिद्ध कर्णेश्वर मंदिर उभारल्याचा इतिहास आहे. या काळात धामापूर (पूर्वीचे धर्मपूर) हे अंतर्गत दळणवळण आणि शेतीच्यादृष्टीने महत्त्वाचे ठिकाण होते. गावातील ओढ्याकाठी चिऱ्यांच्या विटांनी बांधलेल्या ऐतिहासिक वास्तूंचे अवशेष विखुरलेले आहेत. मंदिराचे बाह्य बांधकाम ढासळले असले तरी गर्भगृह आजही अस्तित्वात आहे..गर्भगृहातील प्राचीन मूर्तीच्या शिरावर उंच जटामुकुट, कंबरपट्टा आणि मांड्यांपर्यंत रेखाटलेले वस्त्र यांमधून शिल्पकलेचा उत्कृष्ट नमुना दिसतो. मूर्तीचे दोन्ही पाय गुडघ्याखाली भग्न झाले असले तरी तिचे मूळ सौंदर्य आणि कलात्मकता कायम आहे. मूर्तीमागील कमानदार चौकट, मुकुटाची रचना आणि चौकोनी पीठावरील घडण यांवरून ही मूर्ती साधारण अकराव्या ते तेराव्या शतकातील, शिलाहार ते उत्तर यादव कालखंडातील असावी, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे..Maratha History : कापडी पिशवीत आढळली 300 वर्षांपूर्वीची तब्बल 10 ते 12 जुनी मोडीलिपीतील पत्रे; नाईक सरदेसाई घराण्याचा इतिहास उजेडात, छत्रपती राजाराम महाराजांच्या आज्ञापत्राचाही उल्लेख .निसर्गरम्य परिसरात दडलेल्या या ऐतिहासिक ठेव्याची माहिती फारशी प्रकाशात आलेली नाही. योग्य देखभाल आणि संवर्धनाअभावी वास्तूंची पडझड होत आहे. पुरातत्त्व विभागाने या परिसराची पाहणी करून शास्त्रीय उत्खनन आणि सखोल संशोधन करावे. त्यामुळे संगमेश्वर तालुक्यासह प्राचीन कोकणच्या इतिहासातील महत्त्वपूर्ण दुवे उजेडात येतील, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे..Ladki Bahin Yojana September Installment : लाडक्या बहिणींची दिवाळी होणार गोड! सप्टेंबरच्या हप्त्यासाठी 344 कोटींचा निधी मंजूर; 'या' दिवशी खात्यात जमा होणार 1500 रुपये!.शिमगोत्सवात आजही मानस्थानिक रहिवासी दत्ताराम तानू भायजे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक भाषेत ‘गिमोस’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या परिसरात पूर्वी चालुक्य राजाची राजेशाही वास्तव्यास असावी. राजेशाही संपली तरी लोकसंस्कृतीच्या रूपाने इथला आदर आजही जिवंत आहे. शिमगोत्सवात वाघजाई आणि जाखमाता या देवतेच्या पालख्या या राजवाड्याच्या प्रांगणात मानासाठी आणल्या जातात. जाखमाता ही पूर्वापार चालत आलेली राजघराण्याची देवता मानली जाते. येथे परंपरेनुसार मानपान स्वीकारल्यानंतरच पालख्या पुन्हा मूळ सहाणेकडे मार्गस्थ होतात. राजा गेला, राजेशाही संपली. मात्र, ग्रामस्थांनी श्रद्धेचा हा सेतू शतकानुशतके अखंड जपून ठेवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.