कोकण

Dhamapur Ancient Temple : शिलाहार की यादव काळ? धामापूरमध्ये सापडली अकराव्या शतकातील देखणी मूर्ती; झाडाझुडपांत आढळला ऐतिहासिक राजवाडा अन् मंदिराचे अवशेष

Ancient palace discovered in Dhamapur Ratnagiri : संगमेश्वर तालुक्यातील धामापूर येथे प्राचीन राजवाडा आणि मंदिराचे अवशेष आढळले आहेत. गर्भगृहातील देखणी मूर्ती शिलाहार ते यादवकालीन इतिहासाची साक्ष देत असून, ग्रामस्थांनी उत्खनन आणि संवर्धनाची मागणी केली आहे.
Ancient temple discovery in Ratnagiri

Ancient temple discovery in Ratnagiri

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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संगमेश्वर : तालुक्यातील माखजनजवळील धामापूर गावात शतकानुशतके काळाच्या पडद्याआड राहिलेल्या प्राचीन इतिहासाचे अवशेष समोर आले (Dhamapur ancient temple ruins in Sangameshwar) आहेत. झाडाझुडपांनी वेढलेल्या परिसरात ऐतिहासिक राजवाड्याचे भग्नावशेष आणि प्राचीन मंदिराचे अवशेष आढळले असून, गर्भगृहातील देखणी मूर्ती या परिसराच्या ऐतिहासिक महत्त्वाची साक्ष देत आहे. या वास्तूंचे शास्त्रीय पद्धतीने उत्खनन, संशोधन आणि संवर्धन करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

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