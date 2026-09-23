Autumn Equinox 2026 : तुमच्या घराची 'अचूक पूर्व दिशा' कशी शोधाल? आज आहे सुवर्णसंधी, नक्की करून पहा ही सोपी ट्रिक

रत्नागिरी : दरवर्षी २२/२३ सप्टेंबर रोजी पृथ्वीवर दिवस आणि रात्र प्रत्येकी १२ तासांचे म्हणजे समान असतात. खगोलशास्त्रामध्ये या विशेष दिवसाला ‘शरद संपात’ किंवा ‘विषुवदिन’ असे म्हटले (Autumn Equinox September 23) जाते. या खगोलीय घटनेचे एक मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे या दिवशी सूर्यबरोबर अचूक पूर्व दिशेला उगवतो आणि पश्चिमेला मावळतो. त्यामुळे नागरिकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी या दिवशी सूर्योदयावेळी निरीक्षण करून आपल्या घराची व परिसराची अचूक पूर्व दिशा निश्चित करावी, असे आवाहन खगोल अभ्यासक प्रा. बाबासाहेब सुतार यांनी केले..सुतार म्हणाले की, पृथ्वीचा आस २३.५ अंशांने कललेला असतो. मात्र, या दिवशी पृथ्वीचा कोणताही गोलार्ध सूर्याकडे कललेला नसतो. दोन्ही गोलार्ध सूर्यापासून समान अंतरावर असल्याने दिवस-रात्रीचा कालावधी समान होतो. खगोलप्रेमी नागरिक, विद्यार्थ्यांनी या घटनेचे सूर्योदयावेळी निरीक्षण करावे आणि घराची व परिसराची अचूक पूर्व दिशा निश्चित करावी. या दिवशी दुपारच्या वेळी जमिनीवर लावलेल्या एका सरळ काठीच्या सावलीची लांबी मोजून नागरिक आणि विद्यार्थी आपल्या स्थानाचे अक्षांशदेखील सहजपणे काढू शकतात..Budh Guru Yog Horoscope 2026 : बुध-गुरुची ही 'शुभ युती' बदलणार भाग्य! 'या' 4 राशींसाठी ठरू शकतो लाभदायी; आर्थिक स्थिती मजबूत होण्याची शक्यता .खगोलशास्त्रीय गणितानुसार या दिवशी दिवस-रात्र समान मानले जात असले तरी प्रत्यक्षात सूर्याच्या गोलाकार आकारामुळे आणि पृथ्वीच्या वातावरणातील प्रकाशाच्या अपवर्तनामुळे सूर्य क्षितिजावर येण्यापूर्वीच त्याचा प्रकाश दिसू लागतो आणि मावळल्यानंतरही काही वेळ राहतो. यामुळे या दिवशी दृश्य प्रकाश १२ तासांपेक्षा काही मिनिटे जास्त असतो..प्रत्यक्ष समप्रकाश दिनज्या दिवशी खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्ष प्रकाशाचा आणि अंधाराचा कालावधी तंतोतंत समान म्हणजे १२-१२ तासांचा असतो त्याला ‘प्रत्यक्ष समप्रकाश दिन’ असे म्हणतात. हा प्रत्यक्ष समप्रकाश दिन भौगोलिक स्थानानुसार विषुवदिनाच्या काही दिवस आधी किंवा नंतर अनुभवता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.