कोकण

Autumn Equinox 2026 : तुमच्या घराची 'अचूक पूर्व दिशा' कशी शोधाल? आज आहे सुवर्णसंधी, नक्की करून पहा ही सोपी ट्रिक

What is Sharad Sampat or Autumn Equinox? : शरद संपाताच्या दिवशी दिवस-रात्र जवळपास समान असतात. सूर्योदयाच्या निरीक्षणातून अचूक पूर्व दिशा निश्चित करता येते. विद्यार्थ्यांना सावलीच्या प्रयोगातून खगोलशास्त्रीय गणित समजून घेण्याची संधी मिळते.
Sharad Sampat 2026

Sharad Sampat 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : दरवर्षी २२/२३ सप्टेंबर रोजी पृथ्वीवर दिवस आणि रात्र प्रत्येकी १२ तासांचे म्हणजे समान असतात. खगोलशास्त्रामध्ये या विशेष दिवसाला ‘शरद संपात’ किंवा ‘विषुवदिन’ असे म्हटले (Autumn Equinox September 23) जाते. या खगोलीय घटनेचे एक मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे या दिवशी सूर्यबरोबर अचूक पूर्व दिशेला उगवतो आणि पश्चिमेला मावळतो. त्यामुळे नागरिकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी या दिवशी सूर्योदयावेळी निरीक्षण करून आपल्या घराची व परिसराची अचूक पूर्व दिशा निश्चित करावी, असे आवाहन खगोल अभ्यासक प्रा. बाबासाहेब सुतार यांनी केले.

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