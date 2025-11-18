Minister Uday Samant: रत्नागिरी वर्षभरात होणार स्मार्टसीटी: पालकमंत्री उदय सामंत; काम करणार त्यालाच पदावर ठेवणार..

रत्नागिरी: महायुतीतर्फे ३२ जागांसाठी अर्ज दाखल करण्यात आले असून, त्यात शिवसेनेचे २६ तर भाजपचे सहा उमेदवार आहेत. नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार पक्षनेते एकनाथ शिंदे यांनी आज पहाटे जाहीर केला असून, शिल्पा सुर्वे यांना उमेदवारी दिली आहे. रत्नागिरी शहर विकास हाच आमचा ध्यास असून, वर्षामध्ये रत्नागिरी स्मार्टसिटी म्हणून विकसित होईल. अर्ज भरतानाची उपस्थिती पाहिली तर महायुतीचा विजय निश्चित आहे, असे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर... जयस्तंभ येथील संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार शिल्पा सुर्वे आणि संपर्कप्रमुख राजेंद्र महाडिक उपस्थित होते. मंत्री सामंत म्हणाले, आठ ते नऊ वर्षांनी पालिकेची निवडणूक होत आहे. त्यामुळे निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांनी आपले काम दाखवले पाहिजे. पक्षात जातीपातीचे राजकारण नाही त्यामुळे महायुतीचा विजय नक्की आहे. .नगराध्यक्षपदासाठी आमच्याकडे तीन दावेदार होते. स्मितल पावसकर, वैभवी खेडेकर आणि सौ. मयेकर; परंतु पक्षाने शिल्पा सुर्वे यांचे नाव जाहीर केल्यानंतर कोणतीही नाराजी व्यक्त न करता तिन्ही दावेदार अर्ज भरण्यासाठी त्यांच्याबरोबर आहेत. ३२ जागांसाठी १७० इच्छुकांचे अर्ज आले होते; परंतु सर्वांना उमेदवारी देऊ शकत नाही त्यामुळे उमेदवारी न मिळल्यामुळे फार मोठी नाराजी नाही.CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावर लढवली जाईल. पाच वर्षात शहराचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी नवा आराखडा तयार केला जाईल. वर्षभरात नगराध्यक्षांसहित नगरसेवकांनी आपल्या कामाचा लेखाजोखा सादर केला पाहिजे. जो उत्तम काम करेल त्यालाच नगरसेवकपदावर राहण्याची संधी दिली जाणार असल्याचे सामंत यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.