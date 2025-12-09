कोकण

VIDEO : 1 वर्ष 9 महिन्यांच्या चिमुकलीचा मोठा पराक्रम! वेदानं जलतरणात उंचावलं देशाचं नाव; 100 मीटरचं अंतर अवघ्या 10 मिनिटे 8 सेकंदांत केलं पूर्ण

Veda Sarfare Becomes India’s Youngest Swimming Record Holder : रत्नागिरीची वेदा सरफरे अवघ्या १ वर्ष ९ महिन्यांची असताना १०० मीटर पोहून इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नाव नोंदवलं. देशातील सर्वांत लहान जलतरणपटू म्हणून तिचं कौतुक होत आहे.
Youngest Swimmer India

Youngest Swimmer India

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

रत्नागिरी : साधारणपणे दोन वर्षांचं बाळ नीट चालतसुद्धा नाही; मात्र रत्नागिरीतील अवघ्या 1 वर्ष 9 महिन्यांच्या चिमुकलीने पोहण्याच्या कलेत मोठा पराक्रम साधला आहे. वेदा सरफरे (Veda Sarfare) या चिमुकलीची नोंद इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये (Indian Book of Records) झाली असून ती देशातील सर्वांत लहान जलतरणपटू ठरली आहे.

Loading content, please wait...
India
swimming
Ratnagiri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com