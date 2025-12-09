VIDEO : 1 वर्ष 9 महिन्यांच्या चिमुकलीचा मोठा पराक्रम! वेदानं जलतरणात उंचावलं देशाचं नाव; 100 मीटरचं अंतर अवघ्या 10 मिनिटे 8 सेकंदांत केलं पूर्ण

रत्नागिरी : साधारणपणे दोन वर्षांचं बाळ नीट चालतसुद्धा नाही; मात्र रत्नागिरीतील अवघ्या 1 वर्ष 9 महिन्यांच्या चिमुकलीने पोहण्याच्या कलेत मोठा पराक्रम साधला आहे. वेदा सरफरे (Veda Sarfare) या चिमुकलीची नोंद इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये (Indian Book of Records) झाली असून ती देशातील सर्वांत लहान जलतरणपटू ठरली आहे..नऊ महिन्यांच्या वयात जिथे बहुतेक बाळं रडतात, चालणं शिकतात, तिथे वेदाचे पाय मात्र पाण्यात हलू लागले. रत्नागिरीच्या शासकीय जलतरण तलावात तिने नवव्या महिन्यातच पोहायला सुरुवात केली. अत्यल्प वयात केलेल्या सरावाच्या जोरावर 100 मीटर अंतर तिने अवघ्या 10 मिनिटे 8 सेकंदांत पूर्ण केले आणि राष्ट्रीय पातळीवर आपली ओळख निर्माण केली..Mahavistar AI App : 'या' ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आता एका क्लिकवर घरबसल्या मिळणार सर्व माहिती; ॲप शेतीसाठी ठरणार गेमचेंजर.वेदाचा मोठा भाऊ रूद्र सरफरे हा शासकीय तलावात पोहण्याचा सराव करतो आणि राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्येही सहभागी झाला आहे. रूद्रच्या सरावाला आई पायल सरफरे वेदाला घेऊन येत असे. त्यावेळी आईच्या कंबरेवर बसून ती तलावातील मोठ्या पोहणाऱ्यांकडे निरखून पाहत असे..एके दिवशी प्रशिक्षक महेश मिलके यांनी वेदाला पाण्यात सोडले आणि आश्चर्य म्हणजे, ती रडली नाही. उलट पाण्यावर हातपाय मारत पाण्याशी मैत्री केली. हळूहळू तिचा आत्मविश्वास वाढला आणि आज ती तलावाच्या कठड्यावरून पाण्यात डोकावत उडी मारताना निर्धास्त दिसते. वेदानं जलतरणात देशाचं नेतृत्व करावं, अशी तिच्या आई-वडिलांची मनापासून इच्छा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.