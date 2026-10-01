Ratnagiri Water Shortage: रत्नागिरी शहरात पाणी कपातीच्या हालचाली; नगरपालिका सभेत दुष्काळसदृश स्थितीमुळे टंचाईवर चर्चा

रत्नागिरी : ‘एल निनो’चा वाढता प्रभाव आणि भविष्यातील पाणीटंचाईचा धोका लक्षात घेता शहरात पाणी कपात करणे अटळ झाले आहे. त्यामुळे दर सोमवारी पाणीकपात करावी, असे पालिकेच्या विचाराधीन आहे. याबाबत एकमत झाले नसले तरी कपातीवर लवकरच निर्णय होणार आहे. अनधिकृत जोडण्या तोडणे आणि रॅम्पला पालिकेच्या जोडणीचे पाणी बंद करण्याबाबतही चर्चा झाली. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.सभेत होणाऱ्या ठरावांवर ठोस कारवाई केली जात नसल्याने नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला. तेच विषय परत परत येत असतील तर सभा कशाला घ्यायच्या? अशी आगपाखड सत्ताधाऱ्यांनी करत अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. पालिकेची आजची सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकर, मुख्याधिकारी वैभव गारवे, सर्व सभापती, नगरसेवक आणि खातेप्रमुख आदी उपस्थित होते. .नगराध्यक्षा सुर्वे म्हणाल्या, ‘‘यंदा गणेश विसर्जनानंतर मांडवी समुद्रकिनारी गणेशमूर्ती लागल्या. त्यांचे दुसऱ्या दिवशी मांडवीतील तरुणांनी नगरसेवक बंटी कीर यांच्यासोबत पुन्हा विसर्जन केले. याबद्दल सभागृहाने आभार मानले.’’ पाणी सभापती निमेश नायर यांनी दुष्काळसदृश स्थितीचे गांभीर्य विशद केले. .कमी पाऊस पडल्यामुळे आतापासूनच पाण्याचे नियोजन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी दर सोमवारी आपण पाणीकपातीचा निर्णय घ्यावा असे मला वाटते, असे नायर यांनी सांगितले. तेव्हा तिवरेकर म्हणाले, ‘‘आपण दरदिवशी १० मिनिटांची कपात केली तर लोकांना कपातीचा त्रास होणार नाही आणि पाणीही मिळेल; मात्र यावर फक्त चर्चा झाली.’’.Yavatmal DCC Election: डीसीसी'च्या रणधुमाळीत ‘बिनविरोध’चा डाव! खासदार संजय देशमुख बिनविरोध; पुसद तालुका गटही बिनविरोध . ठरावांची अंमलबजावणी होत नसेल तर... ‘‘सभागृहात जे ठराव होतात ते बोलले जाते, त्यावर काहीच कारवाई होत नाही, हे अत्यंत चुकीचे आहे’’, असे सांगत बंड्या साळवी, राजू तोडणकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. भाजपच्या वर्षा ढेकणे यांनी रामआळी येथील मातीचा ढीग काढण्यासाठी गेल्या सभेत सांगितले होते; परंतु त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. सभागृहात जे ठराव घेतले जातात त्यावर प्रशासनाकडून कोणताही कार्यवाही होत नाही. यावर मुख्याधिकारी गारवे यांनी ‘‘सभागृहातील ठरावांवर गांभीर्याने अंमलबजावणी होईल’’, असे स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.