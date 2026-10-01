कोकण

Ratnagiri Water Shortage: रत्नागिरी शहरात पाणी कपातीच्या हालचाली; नगरपालिका सभेत दुष्काळसदृश स्थितीमुळे टंचाईवर चर्चा

Ratnagiri Faces Possible Water Cuts Amid Drought Like Conditions: रत्नागिरीत पाणी कपातीचा प्रस्ताव; दुष्काळसदृश स्थितीमुळे पालिकेची गंभीर चर्चा
Water Shortage In Ratnagiri City Municipality Discusses Water Cuts As Drought Like Conditions Raise Supply Concerns

Water Shortage In Ratnagiri City Municipality Discusses Water Cuts As Drought Like Conditions Raise Supply Concerns

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रत्नागिरी : ‘एल निनो’चा वाढता प्रभाव आणि भविष्यातील पाणीटंचाईचा धोका लक्षात घेता शहरात पाणी कपात करणे अटळ झाले आहे. त्यामुळे दर सोमवारी पाणीकपात करावी, असे पालिकेच्या विचाराधीन आहे. याबाबत एकमत झाले नसले तरी कपातीवर लवकरच निर्णय होणार आहे. अनधिकृत जोडण्या तोडणे आणि रॅम्पला पालिकेच्या जोडणीचे पाणी बंद करण्याबाबतही चर्चा झाली.

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