Ratnagiri Crime News case : ज्या मित्रांसोबत फिरला, त्यांनी घात केला! रत्नागिरीत तरुणाचा निर्घृण खून; कोयत्याने केले वार

friend killed youth : दोन दिवस ज्या मित्रांसोबत फिरला, त्याच मित्रांनी किरकोळ वादातून कोयत्याने सपासप वार करून निर्घृण खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार रत्नागिरीतील कुवारबाव साईनगर भागात उघडकीस आला आहे. सूरज राजाराम झोरे (वय २५, मूळ रा. नायरी, संगमेश्वर, सध्या रा. विरार, मुंबई) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन संशयितांना अटक केली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सूरज झोरे हा दोन दिवसांपूर्वीच मुंबईतून रत्नागिरीत आला होता. गुरुवारी (ता. २१) सकाळी तो त्याचे मित्र सोहम एकनाथ म्हात्रे, अभिषेक देवानंद राठोड आणि नजीबुल शेख ऊर्फ सोनू यांच्यासोबत गणपतीपुळे येथे पर्यटनासाठी गेला होता..दिवसभर एकत्र फिरल्यानंतर रात्री हे सर्वजण कुवारबाव साईनगर येथील सात बंगल्याच्या मागे एकत्र बसले होते. रात्री ९.३० ते १०.५३ च्या सुमारास त्यांच्यात कोणत्यातरी कारणावरून जोरदार खटके उडाले. हा वाद इतका विकोपाला गेला की, सोहम याने सोबत आणलेल्या तीक्ष्ण कोयत्याने सूरजच्या मानेवर आणि हातावर एकामागून एक सपासप वार केले..Ratnagiri Blast: Ratnagiri सरपण गोळा करताना अनोळखी वस्तू दिसली, कुतुहलाने उचलताच झाला स्फोट; महिलेच्या हाताची बोटे तुटली.जखमी सूरजला तातडीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले होते. शुक्रवारी दुपारी २.३० वाजण्याच्या सुमारास उपचारादरम्यान सूरजचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी मृत सूरजची बहीण नंदा रमेश फाले (रा. दहिसर, मुंबई) यांनी रत्नागिरी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी तातडीने चक्रे फिरवत मुख्य संशयित सोहम, अभिषेक आणि सोनू यांना अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.