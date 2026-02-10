Ratnagiri ZP Elections : रत्नागिरीत आघाडी भुईसपाट; शिवसेनेचे एकहाती वर्चस्व; १० गट, २० गणांत भगवा

रत्नागिरी : रत्नागिरी तालुक्यात झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना-भाजप महायुतीने ऐतिहासिक कामगिरी केली. .तालुक्यातील सर्वच्या सर्व १० जिल्हा परिषद गट आणि २० पंचायत समिती गणांमध्ये विजय मिळवत महायुतीने महाविकास आघाडीला जोरदार ‘व्हाईट वॉश’ दिला. या विजयामुळे ग्रामीण भागात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उदय सामंत यांच्या शिवसेनेचे एकहाती वर्चस्व सिद्ध झाले आहे..Zilla Parishad Panchayat Samiti Election result Live Update: जिल्हापरिषद अन् पंचायत समिती निवडणूक निकालाचे अपडेट जाणून घ्या, एका क्लिकवर.जिल्हा परिषदेच्या सर्व १० जागांवर शिवसेनेने भगवा फडकवला तर पंचायत समितीमध्ये मित्रपक्ष भाजपसह २० पैकी २० जागा जिंकल्या. यामध्ये हरचिरी आणि वाटद या दोन पंचायत समिती गणामध्ये भाजपचे उमेदवार विजयी झाले. .गोळप गटामध्ये मोठी लढत पाहायला मिळाली. एकेकाळी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष उदय बने यांचे समर्थक आणि शिष्य मानले जाणारे नंदकुमार मुरकर यांनी प्रत्यक्ष निवडणुकीत आपल्या ‘गुरू’नाच हजारांहून अधिक मतांनी धोबीपछाड दिली. बने यांचा मुरकर यांनी हजार मताधिक्याच्या फरकाने पराभव केला..Ratnagiri ZP Elections : रत्नागिरी जिल्ह्यात शिवसेनेचा झंझावात; जिल्हा परिषदेसह सहा पंचायत समितीत सत्ता.हातखंबा गटात देखील अपक्ष उमेदवार परशुराम कदम यांनी शिवसेना जोरदार आव्हान दिले होते. सुरुवातीपासून त्यांनी आघाडी घेतल्याने शिवसेनेच्या गोटात धडकी भरली होती. १५ व्या फेरीपर्यंत ते आघाडीवर होते; मात्र शेवटच्या तीन फेऱ्यांत चित्र पालटले आणि शिवसेनेचे ॲड. सुयोग कांबळे विजयी झाले..नाचणे गटात प्रकाश रसाळ, पावसमध्ये ॲड. महेंद्र मांडवकर तर खालगावमध्ये बाबू म्हाप यांनी मोठ्या मताधिक्याने विजय संपादन केला. पंचायत समितीमध्येही महायुतीने विरोधकांना चारीमुंड्या चित केले. नाणीज गणात शिवसेनेच्या डॉ. पद्मजा कांबळे यांची निवड बिनविरोध झाली होती. .गोळप गणात पालकमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक नेताजी पाटील यांनी विजय मिळवला. भाजपनेही वाटद आणि हरचिरी या दोन गणांमध्ये विजय मिळवत महायुतीच्या विजयात वाटा उचलला. महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते आणि साधनसामग्री नसतानाही उबाठा गटाच्या उमेदवारांनी काही ठिकाणी दिलेली चिवट झुंज सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारी होती. महाविकास आघाडीचे उमेदवार एकाकी.शिवसेना-भाजप महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी थेट लढत होती; परंतु महाविकास आघाडीमध्ये मुळातच आत्मविश्वास उरला नव्हता ते पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. ठाकरे शिवसेनेचे ग्रामीण भागात वर्चस्व असताना देखील उपनेते, माजी खासदार आदींनी प्रचारासाठी या भागात सभा, रॅली काढली नाही. उमेदवारांना कोणतीही ताकद दिली नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना एकाकी लढत द्यावी लागली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.