कोकण

Ratnagiri ZP Elections : रत्नागिरीत आघाडी भुईसपाट; शिवसेनेचे एकहाती वर्चस्व; १० गट, २० गणांत भगवा

रत्नागिरीच्या राजकारणात आज निर्णायक बदलाची नोंद झाली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत शिवसेना-भाजप महायुतीने अभूतपूर्व यश मिळवत संपूर्ण तालुक्यावर भगवा फडकावला.
Shiv Sena and BJP leaders celebrate

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी : रत्नागिरी तालुक्यात झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना-भाजप महायुतीने ऐतिहासिक कामगिरी केली.

Ratnagiri

