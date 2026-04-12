Raigad Press Club News: ज्येष्ठ पत्रकार रवींद्रनाथ ओव्हाळ यांना रायगड प्रेस क्लबचा ‘प्रकाश काटदरे स्मृती निर्भीड पत्रकार सन्मान’; पनवेलमध्ये दिमाखदार सोहळ्यात गौरव

पाली : सुधागड तालुक्यातील ज्येष्ठ पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्रनाथ ओव्हाळ यांना रायगड प्रेस क्लबच्या वतीने दिला जाणारा सन २०२६ चा मानाचा 'प्रकाश काटदरे स्मृती निर्भीड पत्रकार सन्मान' नुकताच एका दिमाखदार सोहळ्यात प्रदान करण्यात आला. पनवेल येथील क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात झालेल्या या कार्यक्रमात राज्याचे मत्स्य उद्योग मंत्री नितेश राणे आणि विधान परिषदेचे भाजप गटनेते प्रवीण दरेकर यांच्या हस्ते ओव्हाळ यांना सन्मानित करण्यात आले..रायगड प्रेस क्लबच्या २१ व्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून या पत्रकार सन्मान सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. रवींद्रनाथ ओव्हाळ हे गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळ पत्रकारिता आणि सामाजिक क्षेत्रात सक्रिय आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून त्यांनी नेहमीच जनसामान्यांच्या समस्यांना वाचा फोडली आहे. केवळ बातमीदारीवर न थांबता, विविध आंदोलने आणि लोकचळवळींच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न यशस्वीपणे मार्गी लावले आहेत. त्यांच्या याच निर्भीड पत्रकारितेची आणि सामाजिक बांधिलकीची दखल घेत रायगड प्रेस क्लबने त्यांची या पुरस्कारासाठी निवड केली..रवींद्रनाथ ओव्हाळ यांनी केवळ पत्रकारितेतच नव्हे, तर सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातही आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. सध्या ते सुधागड प्रेस क्लबचे कार्याध्यक्ष आणि रायगड प्रेस क्लबचे जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य म्हणून महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडत आहेत. याशिवाय, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे कोकण प्रदेश संघटक आणि तिवरे ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य म्हणूनही त्यांनी प्रदीर्घ काळ सामाजिक कार्य केले आहे. त्यांच्या या अष्टपैलू कार्याची दखल यापूर्वीही अनेक संस्थांनी घेतली आहे. २२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी त्यांना नागोठणे ग्रामीण पत्रकार असोसिएशनचा 'उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार' देऊन गौरवण्यात आले होते, तर २०२६ मध्येच प्रकाश देसाई सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, पाली यांच्या वतीने त्यांना 'समाज रत्न पुरस्कार' प्रदान करून त्यांच्या सामाजिक बांधिलकीचा सन्मान करण्यात आला होता. आता रायगड प्रेस क्लबच्या या मानाच्या पुरस्कारामुळे त्यांच्या शिरपेचात मानाचा आणखी एक तुरा रोवला गेला आहे..ओव्हाळ यांना हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार मिळाल्याबद्दल संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातून, विशेषतः पाली-सुधागड विभागातून त्यांचे कौतुक होत आहे. हा सन्मान म्हणजे त्यांच्या तीन दशकांच्या तपस्येचा आणि निस्पृह सेवेचा गौरव असल्याची भावना अनेक पत्रकारांनी आणि नागरिकांनी व्यक्त केली आहे..या कार्यक्रमासाठी राज्याचे मत्स्य विकास मंत्री नितेश राणे, भाजपचे गटनेते प्रवीण दरेकर, याशिवाय या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष .एस.एम.देशमुख मुख्य विश्वस्त, मराठी पत्रकार परिषद, नितीन पाटील महापौर पनवेल, मिलिंद अष्टिवकर अध्यक्ष, मराठी पत्रकार परिषद, मुंबई, मुंबई प्रेस क्लब अध्यक्ष राजा अदाटे, बाळासाहेब पाटील माजी सभापती- कोकण म्हाडा, महेंद् घरत आंतराष्ट्रीय कामगार नेते, व काँग्रेस रायगड जिल्हाध्यक्ष, प्रथमेश सोमण शिवसेना महानगरप्रमुख तसेच मनोज खांबे सचिव, मराठी पत्रकार परिषद कोकण विभाग, प्रशांतजी गोपाळे अध्यक्ष, रायगड प्रेस क्लब, प्रशांत शेडगे अध्यक्ष पनवेल महानगर प्रेस क्लब आदी व्यासपीठावार उपस्थित होते. .या सोहळ्याचे प्रास्ताविक रायगड प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रशांत गोपाळे व कोकण विभाग सचिव मनोज खांबे यांनी केले.