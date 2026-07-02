Ratnagiri Rain Update : कोकणात संततधार! ५ जुलैपर्यंत ‘ऑरेंज अलर्ट’; केरळ ते महाराष्ट्र कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय

रत्नागिरी - जिल्ह्यात संततधार कायम होती. त्यामुळे नद्यांची पातळी वाढली आहे. पावसामुळे महामार्गावर वेरळ (ता. लांजा) येथे दरड कोसळल्याने वाहतुकीवर परिणाम झालेला होता. मुंबई प्रादेशिक हवामान विभागाने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, जिल्ह्यात मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. २ ते ५ जुलै याल कालावधीत जिल्ह्यासाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’ देण्यात आला आहे. .कमी दाबाचा पट्टा सक्रियमहाराष्ट्र ते उत्तर केरळ किनारपट्टीपर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. याचा मोठा प्रभाव कोकणवर दिसून येणार आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्गात २ ते ५ जुलै या कालावधीत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे. हवामान विभागाने उद्या यलो अलर्ट तर त्यानंतर पाच जुलैपर्यंत ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. या कालावधीत नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..बुधवारी (ता. १) दिवसभर कोसळणारा पाऊस आणि समुद्राला आलेले उधाण यामुळे कोकण किनारपट्टीवर निसर्गाचे एक अद्भुत; पण तितकेच धडकी भरविणारे रूप पाहायला मिळाले. रत्नागिरीच्या किनारपट्टीवर दुपारी ठीक १ वाजण्याच्या सुमारास समुद्रात ३.४ ते ४.४ मीटर उंचीच्या लाटा उसळल्या होत्या. त्यामुळे समुद्राचे रौद्ररूप पाहायला मिळाले. सुदैवाने किनारी भागात कुठेही दुर्घटना घडलेली नाही..सध्या संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवर हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मुसळधार पावसाचा जोर कायम राहिल्यामुळे घाटात दरडी कोसळण्याचा आणि पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणतर्फे नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी केले आहे..प्रशासनाकडून नागरिकांनी सूचना दिल्या असून, आवश्यकता नसल्यास घराबाहेर पडणे टाळावे. बाहेर अडकल्यास पाऊस थांबेपर्यंत सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा. पाण्यातून किंवा पुरातून पायी अथवा वाहनाने प्रवास करण्याचा धोका पत्करू नये. मच्छीमारांनी समुद्र किंवा खाडीकिनाऱ्यावर मासेमारीसाठी उतरू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.