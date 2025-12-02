कोकण

Ratnagiri Sports : मेलबर्नपासून कोझिओस्को पर्वतापर्यंत रोहनचा विजयदोड – जगभरात दुमदुमला रत्नागिरीचा धावपटू

Rohan Kale Completes 104 km : अतिशय उत्तम धावपटू असलेल्या रोहन यांनी ऑस्ट्रेलियन मुख्य भूमीवरील सर्वांत उंच शिखर माउंट कोझिओस्को येथे झालेल्या १०४.८ किमी अल्ट्रा ट्रेल मॅरेथॉनमध्ये अप्रतिम कामगिरी केली.
Rohan Kale Completes 104 km

Rohan Kale Completes 104 km

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रत्नागिरी : मुळचा रत्नागिरीचा व मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) येथे वास्तव्यास असलेल्या रोहन काळे यांनी २२ तासांत माउंट कोझिओस्को या पर्वतावर १०४.८ किमी अल्ट्राट्रेल मॅरेथॉन स्पर्धा यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे.

Loading content, please wait...
sports
australia
victory
winner
Marathon
Ratnagiri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com