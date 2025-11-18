Ratnagiri News:'रत्नागिरी पालिकेच्या निवडणुकीत रंगत येणार'; इच्छुकांची संख्या वाढल्याने अर्ज माघारीनंतर चित्र स्पष्ट होणार

रत्नागिरी: रत्नागिरी पालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी ही गर्दी झाली, परंतु उमेदवार आणि सूचक एवढ्याच लोकांना आत प्रवेश दिला जात असल्याने विनागोंधळ ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. .CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...थेट नगराध्यक्षपदासाठी महायुती, महाविकास आघाडी, अपक्ष अशा सात जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. तर ३२ नगरसेवकपदाच्या जागांसाठी सर्व पक्षीय, अपक्ष अशा १३२ जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. उद्या (ता.१८) या अर्जांची छाननी होणार आहे. रत्नागिरी पालिकेच्या निवडणुकीत रंगत येणार आहे. इच्छुकांची संख्या वाढल्याने अर्ज माघारीच्या तारखेपर्यंत चित्र स्पष्ट होणार नाही. थेट नगराध्यक्षपदासाठी सात अर्ज दाखल झाले. यामध्ये उबाठाकडून शिवानी माने, अपक्ष म्हणून संध्या कोसुंबकर, प्राजक्ता किणी, तौफिका मजगावकर, सुश्मिता शिंदे, वहिदा मुर्तुजा आणि शिवसेनेकडून शिल्पा सुर्वे यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. महायुतीने पुन्हा शक्तिप्रदर्शन करत नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारासह १६ जणांचे अर्ज दाखल केले..२८ अपक्षांनीही अर्ज दाखल केले आहेत. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडून २१ अर्ज दाखल केले. प्रहार जनशक्ती पक्षाकडून-२, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार गटाकडून- १३, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाकडून ५, कॉंग्रेस- ३ आणि बहुजन समाज पार्टीकडून १ उमेदवारी अर्ज दाखल झाला. पालिकेच्या ३२ जागांसाठी १३२ उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याचे निवडणूक विभागकडून सांगण्यात आले..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...भाजपच्या तिघांना शिवसेनेतून उमेदवारीपालिका निवडणुकीतील उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी महायुतीत एक महत्त्वाची राजकीय खेळी उघड झाली. जागावाटपातील तिढा सोडवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या तीन प्रमुख इच्छुकांना थेट शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाकडून नगरसेवकपदाची उमेदवारी देण्यात आली. प्रभाग क्र. ६ मधून भाजपचे राजू कीर आणि मेधा कुलकर्णी, तर प्रभाग क्र. १५ मधून सुशांत चवंडे यांना शिवसेना (शिंदे गट) कडून अधिकृत उमेदवारी देण्यात आली. सर्वांनी आज आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. त्यामुळे महायुतीतील तणाव कमी झाला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.