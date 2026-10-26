Sachin Tendulkar Ganpatipule Visit : क्रिकेटचा देव बाप्पापुढे नतमस्तक! सचिन तेंडुलकर यांनी घेतले गणपतीपुळेतील प्रसिद्ध स्वयंभू गणपतीचे दर्शन, लाडक्या खेळाडूला पाहण्यासाठी गर्दी

रत्नागिरी : क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखले जाणारे भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांनी आज गणपतीपुळे येथील प्रसिद्ध स्वयंभू श्री गणपती मंदिरात दर्शन (Bharat Ratna Sachin Tendulkar Ratnagiri visit) घेतले. यावेळी संस्थानचे मुख्य पुजारी अभिजित घनवटकर यांनी देवस्थानविषयीची सविस्तर माहिती त्यांनी दिली. तसेच दर्शनानंतर सचिन यांनी समाधानही व्यक्त केले..रविवारी सकाळी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास सचिन तेंडुलकर यांचे मंदिरात आगमन झाले. ते वैयक्तिक दौऱ्यावर होते. याप्रसंगी सचिन यांनी कोकणातील प्रसिद्ध गणपतीपुळे मंदिरामध्ये श्रींसमोर नतमस्तक होत आशीर्वाद घेतला..Kolhapur Rickshaw Drivers RTO Report : 'सायेब, कुठं जाणार? चला की सोडतो...'; कोल्हापूरच्या रिक्षाचालकांचे मराठी खणखणीत; परीक्षेची गरजच नसल्याचा पाठविला अहवाल.पुजारी अभिजित यांनी गणपतीपुळे येथील मंदिराची आणि श्रींच्या स्थानाची ऐतिहासिक महती त्यांना सांगितली. क्रिकेट विश्वातील अत्यंत लाडक्या व्यक्तिमत्त्वाने गणपतीपुळे येथे येऊन श्रींचे दर्शन घेतल्यामुळे परिसरातील भाविक आणि चाहत्यांमध्ये मोठा उत्साह व आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.