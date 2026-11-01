Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी

-अमित गवळे पाली: "जिद्द, चिकाटी आणि योग्य वेळी मिळालेली संधी असेल, तर ग्रामीण भागातील मुलगीही आकाशाला गवसणी घालू शकते," हे रायगडच्या एका होतकरू लेकीने आपल्या कर्तृत्वाने सिद्ध करून दाखवले आहे. सुधागड तालुक्यातील शिळोशी या छोट्याश्या गावची कन्या सानिका अश्विनी सुहास पांगारे हिची विमान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी ‘एअर इंडिया’मध्ये ‘ज्युनियर सर्व्हिस इंजिनिअर’ या महत्त्वाच्या पदावर निवड झाली आहे. स्वदेस फाउंडेशनच्या ‘एक्सलन्स स्कॉलरशिप’च्या भक्कम आधारामुळे तिचा हा खडतर पण प्रेरणादायी प्रवास यशस्वी होऊ शकला आहे..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.आर्थिक अडचणींच्या अंधारात शिक्षणाची ज्योत ग्रामीण भागातील अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक टंचाईमुळे उच्च शिक्षणापासून मुकावे लागते. मात्र, ‘स्वदेस फाउंडेशन’ रायगड जिल्ह्यातील महाड, माणगाव, म्हसळा, पोलादपूर, श्रीवर्धन, तळा आणि सुधागड या सात तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना बारावीनंतरच्या उच्च शिक्षणासाठी ‘एक्सलन्स स्कॉलरशिप’च्या माध्यमातून मोठा आधार देत आहे. याच उपक्रमामुळे शिळोशी ग्रामपंचायत हद्दीतील सामान्य कुटुंबातील सानिका पांगारे हिच्या शिक्षणाचा मार्ग सुकर झाला..या शिष्यवृत्तीच्या आर्थिक सहकार्याच्या जोरावर तिने न खचता ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ एअरक्राफ्ट मेंटेनन्स इंजिनिअरिंग’मधून आपले अत्यंत किमती आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केले. जिद्द आणि अभ्यासातील सातत्य यामुळे तिने आता थेट व्यावसायिक क्षेत्रात भरारी घेत आपले स्वप्न सत्यात उतरवले आहे..सामूहिक प्रयत्न आणि प्रेरणादायी प्रवास सानिकाच्या या यशामागे तिची अहोरात्र मेहनत आणि आई-वडिलांच्या प्रोत्साहनासोबतच स्वदेस फाउंडेशनचे मोलाचे आर्थिक सहकार्य आणि शिलोशी ग्राम विकास समितीचे वेळोवेळी मिळालेले मार्गदर्शन यांचा सिंहाचा वाटा आहे. ग्रामीण मातीतील एका मुलीने घेतलेली ही झेप आजूबाजूच्या हजारो विद्यार्थ्यांसाठी एक नवी दिशा आणि नवी उमेद देणारी ठरली आहे..Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.सर्वत्र कौतुकाचा वर्षाव सानिकाच्या या ऐतिहासिक यशाने सुधागड तालुक्याची मान उंचावली असून, स्वदेस फाउंडेशनची संपूर्ण टीम, शिळोशी ग्राम विकास समिती तसेच तिच्या कुटुंबीयांनी आणि ग्रामस्थांनी तिचे पुष्पगुच्छ व सदिच्छा देऊन जोरदार अभिनंदन केले आहे. एअर इंडियामधील तिच्या पुढील उज्ज्वल व यशस्वी व्यावसायिक प्रवासासाठी सर्वच स्तरातून तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.