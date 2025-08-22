Raigad News:'बळीराजाचा साथीदार सर्जा-राजाचा थाट'; शेती मालवाहतूक व शर्यतीसाठी उपयोग

-अमित गवळे पाली: पोळा किंवा बैलपोळा हा श्रावण अमावस्या किंवा भाद्रपद अमावास्या किंवा श्रावण अमावास्या या तिथीला प्रदेशानुसार साजरा करण्यात येणारा बैलांचा सण आहे. बैलांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणारा हा एक मराठी सण असून हा विशेषतः विदर्भात भव्य पातळीवर साजरा केला जातो. जिल्ह्यात देखील काही शेतकरी या सणाला विशेष महत्त्व देतात. बैलांना गोडधोड खाऊ देतात. व सजवतात देखील करतात. शर्यतीच्या बैलांचा देखील येथे वेगळा थाट आहे..MLA Devendra Khote: तरुणांची स्वप्नपूर्ती हेच लक्ष्य: आमदार देवेंद्र कोठे यांचा निर्धार, सोलापुरात ‘आयटी’ क्लस्टरसाठी पाठपुरावा.यांत्रिकीकरणाच्या युगातही जिल्ह्यात अनेक शेतकरी अजुनही शेतीच्या मशागतीसाठी बैलांचा नांगराला पसंती देत आहेत. जिल्ह्यातील भात शेती हि तुकड्यामध्ये विभागली आहे. तसेच डोंगर उताराला लागून असलेली व दुर्गम आणि दुरच्या पल्ल्यातील शेती, शेताभोवती असलेले बांध यामुळे तेथे ट्रॅक्टर नेणे व नांगरणी करणे गैरसोयीचे होते. मात्र नांगर व बैल कुठेही सहज नेले जाऊ शकतात. बैल नांगराचा फाळ जमीनीत खोलवर जावून जमीन अधिक भुसभूशीत करतो. त्यामूळे पेरणी करणे सोप्पे जाते. शेतात बैलाचे पाय पडणे हे अनेकांना शुभ वाटते. तसेच बैलाच्या पायामूळे तण व गवत मरतात यामुळे काही शेतकरी पेरणी व लावणीच्या नांगरणीला नांगराला पसंती देतात..शर्यतीच्या बैलांचा थाटजिल्ह्यात पनवेल, उरण, अलिबाग, कर्जत या ठिकाणी बैलगाडा शर्यती जोमात होतात. तसेच बैलगाडा शर्यतीचे शर्यतप्रेमी जिल्ह्यात सर्वत्रच आहेत. पनवेल, उरण, कर्जत या ठिकाणी 'बिनजोड शर्यती' खुल्या मैदानात होतात. तर अलिबागमध्ये समुद्राच्या वाळूवर शर्यती होतात. शर्यत बघण्यासाठी हजारो लोक जमतात. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात कुठेही बैल पळवला तरी रायगड जिल्ह्यात व नवी मुंबईत बैल पाळल्यानंतरच त्याची खरी किंमत किंवा प्रतिष्ठा ठरते. त्यामुळे येथील शर्यतींना संपूर्ण महाराष्ट्रात महत्व आहे. या बैलांचा खुराक व थाट काही औरच असतो. त्यांची अगदी घरातील माणसाप्रमाणे बडदास्त राखली जाते असे पनवेल जवळील ओवळे येथील शर्यतप्रेमी व बैलवाले रुपेश मुंगाजी यांनी सांगितले..माल वाहतुकीसाठी वापरजिल्ह्यातील काही गावांत अजूनही धान्य, पेंढा किंवा शेतीला लागणारे समान ने-आण करण्यासाठी बैलगाडी वापरली जाते. विज्ञान व तंत्रज्ञानाने शेतकऱ्यांना सुखाचे दिवस दाखवले आहेत. दळणवळणाच्या साधनांमध्ये देखिल अमुलाग्र बदल झाला आहे. मात्र अजुनही काही गाव खेड्यातील लोक शेतीसाठी, धान्य किंवा समान ने-आण करण्यासाठी तसेच विवीध कामांसाठी बैलगाडीचा वापर करतांना दिसत आहे. गाव खेड्यात काही तरुण व लहान मुले बैलगाडी चालवितात किंवा नांगरही धरतात..बैलांप्रती प्रेमएकूणच शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी बैलांचे योगदान मोठे आहे. काही शेतकरी आपल्या बैलाच्या प्रेमापोटी त्याचा कोणताही उपयोग होत नसतांना देखील सांभाळ करत आहेत. मोकाट आणि बिनकामाचे बैल गोशाळेत ठेवले गेले पाहिजेत. त्यांना योग्य प्रकारे चारापाणी मिळेल याची व्यवस्था संबंधीत शेतकरी किंवा प्राणिप्रेमी, गोरक्षक आणि शासनाने केली पाहिजे. गोशाळे प्रमाणे एखाद्या ठिकाणी बैलांसाठी राहण्याची व्यवस्था केली गेली पाहिजे. बैलांचे शेण आणि मूत्र यापासून सैंद्रिय खते, जंतूनाशके अशी विविध उत्पादने मिळविल्यास गाई प्रमाणे बैल देखील उपयुक्त होईल. आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक स्थैर्य देखील मिळेल. आणि खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचा मित्र सर्जा-राजा देखील आनंदी राहील. असे गोरक्षक भावेश बेलोसे यांनी सांगितले..Solapur Bailpola:'अकोलेकाटीत वीस वर्षांपूर्वी प्रत्येकाच्या दारात होती बैलजोडी'; आज बोटावर मोजण्याइतक्याच; ट्रॅक्टरने बळकावली बैलांची जागा.गोमाते प्रमाणेच बैलाचे महत्व देखील अनन्यसाधारण आहे. बैलाच्या साह्याने शेतामध्ये मशागत तसेच नांगरणी करतो. अजूनही खेड्यापाड्यांमध्ये मालवाहतूकीसाठी बैलगाड्यांचा वापर होत आहे. गाई बैलांच्या शेणाचा वापर करून घरातील अंगण सारवतो. बळीराजाचा खरा मित्र बैल आहे.निलेश शिर्के, शेतकरी, पुई, सुधागड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.