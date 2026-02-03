कोकण
Sawantwadi ZP : सावंतवाडीत अपक्षांचा उदय! महायुतीतील छुपी स्पर्धा उघड, राजकीय गणिते बिघडली
Amboli and Talwade : कसबे डिग्रज जिल्हा परिषद मतदारसंघात यंदाची निवडणूक केवळ उमेदवारांची नसून राजकीय प्रतिष्ठेची लढाई ठरत आहे. काँग्रेसचा पारंपरिक बालेकिल्ला असलेल्या या गटात महाविकास आघाडी आणि महायुती आमनेसामने आल्या.
सावंतवाडी : आमदार दीपक केसरकर यांचा गड असलेल्या सावंतवाडी तालुक्यात त्यांच्या शिंदे शिवसेनेला जागा वाटपात जिल्हा परिषदेच्या नऊपैकी तीन जागा मिळाल्या होत्या. या जागा कमी असल्याची कुरबूर शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये होती.