Shaktipeeth Expressway Konkan : कोकणातून जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग अन्यायकारक, सत्ताधारी आमदार दीपक केसरकरांचा आरोप, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना लिहल पत्र

Deepak Kesarkar letter news : सावंतवाडी जिल्ह्यातून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाचा नवीन आराखडा कोकणासह विशेषतः सिंधुदुर्गावर अन्याय करणारा आहे. महामार्ग थेट गोव्याला जोडताना त्याचा एक फाटा रेडी बंदराला जोडला जावा, यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे पत्राद्वारे लक्ष वेधले आहे, अशी माहिती आमदार दीपक केसरकर यांनी आज येथे दिली..ते म्हणाले, शक्तिपीठ महामार्गाच्या सध्याच्या ठरविलेल्या मार्गामुळे नागपूरहून येणारा पर्यटक थेट गोव्याला जाणार असेल तर हा कोकणवर अन्याय आहे. कोकणात उत्कृष्ट समुद्र किनारे, बंदर आहेत. त्यामुळे राज्यातील मालाची गोव्यात आवक-जावक का व्हावी, हा प्रश्न आहे. हा मार्ग आजऱ्यावरून रेडी बंदराला जोडला गेला पाहिजे. हा रस्ता मुंबई-गोवा महामार्गाला छेदत असल्याने लोक पत्रादेवीला जाऊ शकतात..कोकणचा कोस्टल रोड विरारपासून इथे जोडला जाणार आहे. त्यामुळे कोट्यवधींचा खर्च करून होणारा शक्तिपीठ मार्ग केवळ चंदगडवरून थेट गोव्याला जोडला जाऊ नये. चंदगडला दुर्लक्षित करावे, असे आपले म्हणणे नसून, याच महामार्गाचा एक फाटा तिलारीमार्गे उत्तर गोव्याला अन् एक फाटा दक्षिण गोव्याला जोडल्यास मोठ्या प्रमाणात पर्यटक चंदगड अन् दोडामार्ग तालुक्यात वाढतील..रेडी बंदरालाही एक फाटा जोडल्यास या भागाचाही विकास होणार आहे. त्यामुळे आपण या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन त्यांना तशा प्रकारचे पत्र सादर केले आहे. निश्चितच ते या संदर्भात सकारात्मक विचार करतील, अशी अपेक्षा आहे.