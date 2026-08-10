Shaktipeeth Highway Update : शक्तिपीठ महामार्ग आता थेट रेडी बंदर अन् मुंबई-गोवा हायवेला जोडणार! MSRDC चे पुन्हा सर्व्हेचे आदेश, आमदार केसरकरांनी दिली मोठी अपडेट

सावंतवाडी : ‘‘शक्तिपीठ महामार्ग थेट गोव्याबरोबरच सिंधुदुर्गातील रेडी बंदर, मुंबई-गोवा महामार्ग, कोकण एक्स्प्रेससह प्रमुख महामार्गांना जोडला जावा, त्यादृष्टीने पुन्हा पाहणी करून सर्व्हे करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांनी दिले (Shaktipeeth Highway Sindhudurg latest update) आहेत. हा महामार्ग जोडल्यास कोकण विकासाला आणि येथील स्थानिक पर्यटनाला चालना मिळेल’’, अशी माहिती आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली. आमदार केसरकर यांनी आपल्या संपर्क कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी जिल्हाप्रमुख संजू परब उपस्थित होते. .श्री. केसरकर म्हणाले, मतदारसंघातील प्रमुख प्रश्नाबाबत मुंबईत बैठक झाली. यातील शक्तिपीठ महामार्ग सध्या ज्या पद्धतीने सुरू आहे त्याचा विशेषतः वेंगुर्ले बंदराच्या विकासाला अपेक्षित फायदा होणार नाही. त्यामुळे हा महामार्ग मळगाव येथून रेडी बंदर, मुंबई-गोवा महामार्ग आणि प्रस्तावित कोकण एक्स्प्रेस हायवेला जोडला जावा,’’ अशी महत्त्वपूर्ण मागणी राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत केली आहे..त्यांनी ती मान्य केली असून या मागणीबाबत लवकरच पुन्हा पाहणी करून सकारात्मक सर्वेक्षण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. कोकणातील पायाभूत सुविधांचा विकास करताना स्थानिक व्यापार आणि बंदरांचा वापर वाढणे आवश्यक आहे. शक्तिपीठ महामार्ग जर थेट गोव्याच्या दिशेने निघून गेला, तर स्थानिक अर्थकारणाला त्याचा फारसा लाभ मिळणार नाही. हा महामार्ग मळगाव येथून जोडणी मिळाल्यास रेडी बंदराच्या मालवाहतुकीला आणि विकासाला मोठी गती मिळेल. या कनेक्टिव्हिटीमुळे वेंगुर्ला बंदराच्या आर्थिक आणि पर्यटन विकासाला देखील चालना मिळणार आहे..Kagal Peth Naka Highway : कागल-पेठनाका 65 किमी महामार्गाचे काम पुन्हा रखडले! 1200 कोटींचा नवा आराखडा; वाहनचालकांना आणखी अडीच वर्षे वाट पाहावी लागणार?.शक्तिपीठ महामार्ग हा मुंबई-गोवा महामार्ग आणि कोकण एक्स्प्रेस हायवेला जोडल्यास वाहतूक अधिक जलद व सोयीस्कर होईल. कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि स्थानिक व्यावसायिकांना थेट समृद्धीचा मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी या मार्गात बदल करणे गरजेचे आहे, असे सांगत या संदर्भातील सर्वेक्षणासाठी आपण पाठपुरावा करत असल्याचे आमदार केसरकर म्हणाले..Ethanol Blended Petrol : 'इथेनॉलशिवाय कारखानदारी टिकणे अवघड'; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी पेट्रोलमुळे वाहनांचं नुकसान कसं होतं तेही सांगितलं!.लवकरच आमसभालवकरच आमसभा घेऊन तिन्ही तालुक्यांतील विकासाचे प्रश्न मार्गी लावले जातील. आमसभा ही आमदार बोलवत नाहीत तर पंचायत समिती प्रशासन घेते. आमदार हे त्या सभेचे अध्यक्ष असतात. त्यामुळे या सभेची मागणी आल्यावर मी तातडीने त्यांना वेळ दिलेला आहे, असे आमदार केसरकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.