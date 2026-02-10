कोकण

Khed ZP PS Election : प्रतिष्ठेच्या लढतीत शिंदेसेना ठरली वरचढ; भाजप, राष्ट्रवादी, आरपीआयची आघाडी निष्फळ, ठाकरे शिवसेनेचा धुव्वा

Shinde Sena Victory : खेड तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक ही केवळ स्थानिक सत्ता नव्हे, तर प्रतिष्ठा, नेतृत्व आणि राजकीय विश्वासाची परीक्षा ठरली. एकहाती मैदानात उतरलेल्या शिंदेसेनेने भाजप-राष्ट्रवादी-आरपीआय आघाडीला पराभूत करत विकासाच्या मुद्द्यावर स्पष्ट बहुमत
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत खेड तालुक्यात शिंदेसेनेने सरशी मिळवली असून, तर भाजप, राष्ट्रवादी, आरपीआय यांची आघाडी निष्फळ ठरली आहे, तर या निवडणुकीत ठाकरे गटाचा धुव्वा उडालेला दिसून येत आहे. या निवडणुकीत राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यावर विश्वास टाकत तालुक्यातील मतदारांनी विकासाला प्राधान्य देत शिंदेसेनेला स्पष्ट बहुमत दिले.

- सिद्धेश परशेट्ये, खेड

