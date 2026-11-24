Sindhudurg Leader Joins Eknath Shinde : राज्यात ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांनी पुन्हा जोर धरला असतानाच ठाकरे गटाचे कोकणातील बडे नेते आणि सिंधुदुर्गचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीला उपस्थिती लावल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. पारकर यांच्या या उपस्थितीमागे नेमके राजकीय समीकरण काय, ते शिंदे गटाच्या वाटेवर आहेत का, याबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे राज्यातील शिवसेनेच्या ६३ नगराध्यक्षांची विशेष बैठक बोलावली होती. या बैठकीत त्यांनी नगराध्यक्षांच्या अडचणी जाणून घेत विकासकामांना प्राधान्य देण्याचे आणि महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये समन्वय ठेवण्याचे आवाहन केले. या बैठकीला ठाकरे गटाचे सिंधुदुर्गचे नगराध्यक्ष संदेश पारकरही उपस्थित होते. बैठक संपल्यानंतर पारकर यांनी कोणाच्याही निदर्शनास न येता तेथून काढता पाय घेतल्याची चर्चा आहे. त्यांच्या उपस्थितीमुळे राजकीय वर्तुळात वेगवेगळे अर्थ लावले जात आहेत..दरम्यान, शिंदे गटाचे मंत्री उदय सामंत, संजय शिरसाट आणि आमदार संजय गायकवाड यांनी ऑपरेशन टायगरबाबत वारंवार संकेत दिले आहेत. ऑपरेशन टायगर होणार असल्याचे सांगतानाच त्याची वेळ आणि तारीख जाहीर केली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मागील वेळी खासदार शिंदे गटात आले, त्यावेळीही अशाच प्रकारे आधी संकेत दिले होते आणि नंतर ऑपरेशन यशस्वी झाले, असा दावा शिंदे गटाच्या नेत्यांनी केला आहे..Sindhudurg Health: औषध खरेदीची फाईल सीईओंकडे प्रलंबित; आरोग्य समिती सभा; ग्रामीण भागातील जनता कार्यालयात आणण्याचा इशारा.त्यामुळे आगामी काळात ठाकरे गटातील आमदार, खासदार की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी शिंदे गटाच्या संपर्कात येणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्यातच संदेश पारकर यांच्या उपस्थितीने ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांना नवे बळ मिळाले आहे. मात्र, पारकर यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.