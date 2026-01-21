Sudhagad News : सुधागडात राजकीय भूकंप! शिंदे गटाचे देशमुख बंधू भाजपात दाखल

पाली : सुधागड तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राजकीय भूकंप झाला आहे. शिवसेनेचे (शिंदे गट) जिल्हा संपर्कप्रमुख मिलिंद देशमुख आणि तालुकाप्रमुख रवींद्र देशमुख यांनी बुधवारी (ता. 21) शेकडो कार्यकर्त्यांसह भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. या प्रवेशामुळे सुधागडात शिंदे शिवसेनेला मोठा धक्का बसला असून भाजपची ताकद दुपटीने वाढली आहे. .उन्हेरे येथे आयोजित पक्षप्रवेश सोहळ्यात भाजप जिल्हाध्यक्ष तथा खासदार धैर्यशील पाटील आणि ज्येष्ठ नेते प्रकाश देसाई यांनी या सर्व नेत्यांचे पक्षात स्वागत केले. 'सुधागड सन्मान समिती'च्या माध्यमातून भाजपला एकाकी पाडण्याचे विरोधकांचे प्रयत्न सुरू असतानाच, देशमुखांच्या या प्रवेशाने विरोधकांच्या रणनीतीला सुरुंग लागला आहे..सिंधुदुर्गात महायुतीतील पक्षांमध्येच स्पर्धा.यावेळी खासदार धैर्यशील पाटील म्हणाले की, "सुधागडचा विकास झपाट्याने करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे होते. मिलिंद आणि रवींद्र देशमुख यांनी कोणतीही अपेक्षा न ठेवता विकासाच्या मुद्द्यावर प्रवेश केला आहे. आता सुधागड आणि पेणची नाळ अधिक घट्ट झाली आहे.प्रकाश देसाई यांनी दावा केला की, या दोन बलाढ्य शक्तींच्या आगमनाने आता तालुक्यात केवळ भाजपच शिल्लक राहिली असून आम्ही सर्व जागांवर एकहाती विजय मिळवू.प्रवेशकर्ते मिलिंद आणि रवींद्र देशमुख यांनी सांगितले की, खासदार धैर्यशील पाटील व आमदार रवींद्र पाटील यांच्या विकासकामांवर प्रभावित होऊन सुधागडच्या शाश्वत विकासासाठी आम्ही भाजपात प्रवेश केला आहे..यावेळी सतीश देसाई, अशोक कांबळे, यशवंत पालवे, रवींद्र देशमुख, मिलिंद देशमुख, भाजप सुधागड तालुकाध्यक्ष श्रीकांत ठोंबरे, पाली नगराध्यक्ष पराग मेहता, विठ्ठल सिंदकर, भाजप दक्षिण रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष आलाप मेहता, आरिफ मणियार, मनोहर देशमुख, प्रणाली शेठ, राकांत भगत, प्रकाश ठोंबरे, अजय खंडागळे, किशोर जोशी,मनोहर देशमुख आदींसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.