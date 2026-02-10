Ratnagiri ZP Elections : रत्नागिरी जिल्ह्यात शिवसेनेचा झंझावात; जिल्हा परिषदेसह सहा पंचायत समितीत सत्ता

रत्नागिरी : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी रत्नागिरीसह अन्य तालुक्यात प्रचाराची नियोजनबद्ध यंत्रणा राबविली होती. त्याचे फलित म्हणजेच रत्नागिरी जिल्हा परिषदेसह पंचायत समितीवर शिवसेनेचा भगवा फडकला आहे. सर्वाधिक जागा शिवसेनेला मिळाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ५६ पैकी ४० जागा, तर ९ पैकी ६ पंचायत समितींवर निर्विवाद वर्चस्व राखत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला धक्का दिला..या निवडणुकीत भाजपने उत्तर रत्नागिरीत बस्तान बसवताना गुहागर पंचायत समितीत कमळ फुलविले. चिपळूण आणि संगमेश्वर पंचायत समितीमध्ये अस्थिर चित्र असून, तिथे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस निर्णायक भूमिकेत दिसणार आहे..Kolhapur Zilla Parishad : बदललेली समीकरणे आणि महायुतीची ताकद; कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची कसोटी.मतमोजणी आज शांततेत झाली. जिल्हा परिषद निवडणुकीत शिवसेनेने पूर्ण ताकद पणाला लावली होती. एकूण ५६ जागांमध्ये संगमेश्वर तालुक्यात धक्कादायक निकाल पाहायला मिळाले. शिवसेनेचे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रोहन बने, रचना महाडिक, तर ठाकरे सेनेकडील माजी शिक्षण सभापती सहदेव बेटकर यांना पराभवाचा धक्का बसला..याच तालुक्यात मैत्रिपूर्ण लढत असलेल्या कोसुंब गटात बने यांना भाजपच्या प्रमोद अधटराव यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. गुहागरमधून त्यात दक्षिण भागात संगमेश्वर, गुहागर, चिपळूण याठिकाणी ठाकरे सेनेच्या जागा निवडून आणता आल्या आहेत..Kolhapur ZP : शिवसेनेच्या धनुष्यबाणाचा ‘नेम’ चुकला; काँग्रेसला उभारीने कार्यकर्त्यांना उत्साह.जिल्ह्यातील ९ पंचायत समित्यांत शिंदे सेनेचाच बोलबाला आहे. राजापूर, लांजा, रत्नागिरी, खेड, दापोली, मंडणगड या ६ पंचायत समितींमध्ये शिवसेनेचा पगडा आहे. जिल्ह्यातील एकमेव ठाकरे शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांच्या गुहागर मतदारसंघात भाजपने वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. पूर्वी ही पंचायत समिती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होती. मंडणगडमध्ये शिंदे सेनेचे वर्चस्व असले तरीही राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि ठाकरे गटाचे तिथे आव्हान आहे. चिपळूणमध्ये मात्र सत्तेचे समीकरण रंजक बनले आहे. येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) स्वबळावर निवडणूक लढविल्यामुळे शिंदे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला समसमान जागा मिळाल्या आहेत. परिणामी, चिपळूण पंचायत समितीमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी आता ठाकरे शिवसेनेच्या सदस्यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. संगमेश्वरमध्येही तशीच स्थिती असून, याठिकाणी अजित पवार यांची राष्ट्रवादी महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे..कोट शिवसेनेच्या शिलेदारांनी गड राखलेया निवडणुकीत पालकमंत्री उदय सामंत, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यासह आमदार किरण सामंत यांनी शिंदे शिवसेनेची धुरा समर्थपणे सांभाळताना आपापले गड राखले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे (अजित पवार गट) आमदार शेखर निकम यांनी चिपळुणात ताकद दाखवून दिली असली तरीही पंचायत समिती मिळविण्यासाठी युतीचा आधार घ्यावा लागणार आहे. मात्र, आमदार भास्कर जाधव यांचा गड शाबूत राहिलेला नाही.. पंचायत समिती एकूण जागा : ........................ ११२ शिंदे शिवसेना : ...................... ७१ (२) भाजप : ............................... १४ राष्ट्रवादी अजित पवार गट : ......... १३ शिवसेना ठाकरे गट : ................ ११ मनसे : ................................ ० काँग्रेस : ............................... ० राष्ट्रवादी शरद पवार गट : ........... ० अपक्ष : ................................ ०प्रलंबित :............................... १.पंचायत समितीचा कौल (पक्षनिहाय जागा)भाजप = ४५९शिवसेना = ३०२राष्ट्रवादी (एसपी)= ४६काँग्रेस = ९७शिवसेना (यूबीटी) = ८९इतर = ८६.आज जिल्ह्यामध्ये शिवसेना सर्वात मोठा पक्ष असल्याचे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये सिद्ध झाले आहे. पराभूत झालेल्यांबद्दल मला काही बोलायचं नाही; परंतु २५ वर्षे जिल्हा परिषदेत काम करणाऱ्या अनुभवी उमेदवारास सेनेच्या एका सर्वसामान्य नंदकुमार मुरकर या कार्यकर्त्यांने पराभूत केले, यावरूनच शिवसेनेची ताकद काय आहे ते संपूर्ण जिल्ह्याला कळले आहे.- उदय सामंत, पालकमंत्री, रत्नागिरी जिल्हा.जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत मिळालेला हा विजय ‘विकासाचा विजय’ आहे. उपमुख्यमंऋत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेची कोकणातील ही वाटचाल जोमाने सुरू आहे, ती तशीच विकासात्मक ठेवायची आहे. मिळविलेल्या या विजयाबद्दल सर्वांचे अभिनंदन आणि शिवसैनिक कार्यकर्त यांचे मनापासून आभार.- योगेश कदम, राज्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.