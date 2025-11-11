कोकण

Ratanagiri News: सकारात्मकतेतून समाजात घडतात चांगल्या गोष्टी शोभा नाखरे यांचा प्रेरणादायी संदेश

Honours Achievers Awards: "सकारात्मकतेतूनच घडतात चांगल्या गोष्टी" शोभा नाखरे यांनी दिला समाजप्रेरणाचा संदेश; रत्नागिरीत कऱ्हाडे ब्राह्मण संघाच्या सन्मान सोहळ्यात प्रेरणादायी उदाहरणांमधून सकारात्मक विचारसरणीची शिकवण, यशस्वी जीवनासाठी मन सकारात्मक ठेवण्याचा दिला संदेश
रत्नागिरी: माणसाची लहानपणापासूनच नकारात्मक बोलण्याची वृत्ती असते; पण आपण समाजात समाजभान दिसले की, चांगुलपणाचा गुणाकार केला पाहिजे. भौतिक सुखाच्या मागे लागू नये. मन सकारात्मक असेल तर आपण असंख्य चांगल्या गोष्टी समाजात घडवू शकतो.

