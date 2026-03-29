Vaibhavwadi Theft case : धक्कादायक! वैभववाडीत बंद बंगला फोडला, चक्क चोरट्यांनी दोन गॅस सिलिंडर चोरले

Sindhudurg gas cylinder theft case : वैभववाडी तालुक्यात चोरट्यांनी चार-पाच दिवसांपासून धुमाकूळ घातला आहे. वैभववाडी शहरापाठोपाठ आता चोरट्यांनी ग्रामीण भागाकडे मोर्चा वळविला असून, नाधवडे येथील परशुराम ईस्वलकर यांचा बंगला फोडून दोन गॅस सिलिंडरसह गृहपयोगी साहित्य चोरून नेले. हा प्रकार शनिवारी (ता. २८) रात्री झाल्याचा अंदाज आहे..नाधवडे-शिडवणे मार्गावर परशुराम ईस्वलकर यांचा बंगला आहे. हा बंगला अधूनमधून बंद असतो. गुरुवारीही तो बंदच होता. याच फायदा घेत चोरट्यांनी बंगल्याचा पुढील दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. चोरट्यांनी बंगल्यातील फ्रीज, इन्व्हर्टर, दोन गॅस सिलिंडर, दोन पोत्यांत भरलेली स्टीलची घरगुती भांडी, देवपूजेचे किमती साहित्य, तीन बाथरूममधील महागड्या नळांसह इतर साहित्य आणि कपड्यांच्या बॅगा असा सुमारे दोन लाखांचा ऐवज चोरला..स्थानिकांना बंगल्याचा दरवाजा उघडा दिसल्यामुळे त्यांनी ईस्वलकर यांना माहिती दिली.ईस्वलकर यांनी घरी आले असता बंगल्याचे सर्व दरवाजे उघडे असल्याचे आणि साहित्य चोरीला गेल्याचे निदर्शनास आले..Kolhapur Crime : घरफोडीत दहा लाखांचा ऐवज पळविला; आलासमध्ये घटना, सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांचा समावेश.चोरट्यांनी वापरलेली कटावणी, कटर आदी साहित्य टाकून दिले होते. वैभववाडी पोलिस, स्थानिक गुन्हे अन्वेषणचे पथक आणि श्वानपथक घटनास्थळी दाखल झाले. श्वानपथकाने घराच्या मागील बाजूने रस्त्यापर्यंत माग काढला; मात्र ते घुटमळले.