Sindhudurg Sea Drowning : धक्कादायक! वेळागर समुद्रात नऊजण बुडाले, मोठी लाट आली अन् सर्वच खेचले गेले; मुलासह तिघांचे मृतदेह हाती, शोध मोहीम सुरू

हायलाइट्स (Highlight Summary - 3 Points)वेळागर समुद्रकिनाऱ्यावर भीषण दुर्घटना:वेंगुर्ले तालुक्यातील वेळागर (शिरोडा) येथे पर्यटनासाठी गेलेल्या नऊजणांना सायंकाळी समुद्रात उधाण आलेल्या लाटेने वाहून नेले; त्यापैकी तीघांचे मृतदेह सापडले, चारजण अद्याप बेपत्ता, तर दोघांना वाचवण्यात यश आले.कित्तूर आणि मणियार कुटुंबांवर दुर्दैवी आघात:मृत आणि बेपत्ता झालेल्यांमध्ये बेळगावमधील कित्तूर कुटुंबातील सहा व कुडाळ पिंगुळीतील मणियार कुटुंबातील दोन सदस्यांचा समावेश आहे. एका महिन्यानंतर होणारा विवाह या दुर्घटनेमुळे काळाच्या पडद्याआड गेला.प्रशासन आणि स्थानिकांचा बचाव प्रयत्न:स्थानिक नागरिक, मच्छीमार आणि प्रशासनाच्या मदतीने सुमारे साडेतीन तास शोधमोहीम राबवण्यात आली. उशिर झाल्याने मोहीम थांबवली असून ती उद्या पुन्हा सुरू होणार आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली..Vengurla Shiroda Beaches : वेंगुर्ले तालुक्यातील वेळागर (शिरोडा) येथे पर्यटनासाठी गेलेले नऊजण आज सायंकाळी समुद्रात बुडाले. यातील दोघांना वाचवण्यात यश आले. तिघांचे मृतदेह सापडले असून चारजण बेपत्ता आहेत. मृतांमध्ये पिंगुळी (ता. कुडाळ) मधील मणियार कुटुंबातील दोघे, तर बेळगावमधील कित्तूर कुटुंबातील सहा जणांचा समावेश आहे. ही घटना सायंकाळी पावणेपाचला घडली. मृतांमध्ये फरीन इरफान कित्तूर (वय ३४), इबाद इरफान कित्तूर (१३, रा. सर्व लोंढा, ता. खानापूर, जि. बेळगाव), नमीरा आफताब अत्तार (१६ रा. अळणावर, जि. कारवार) यांचा समावेश आहे. बेपत्ता असलेल्यांमध्ये इरफान मोहम्मद इसाक कित्तूर (३६), इकवान इमरान कित्तूर (१५, दोन्ही रा. लोंढा ता. खानापूर, जि. बेळगाव), फरहान महम्मद मणियार (२५), जाकीर निसार मणियार (१३, दोघे रा. पिंगुळी गुढीपूर, कुडाळ) यांचा समावेश आहे. शिवाय इमरान अहमद मोहम्मद इसाक कित्तूर आणि इसरा इम्रान कित्तूर (१७, लोंढा, बेळगाव) या दुर्घटनेतून बचावले..किनाऱ्यावर असलेले नातेवाईक व इतर पर्यटकांनी आरडाओरड केला. माजी ग्रामपंचायत सदस्य आजू अमरे, सूरज अमरे, आबा चिपकर, नॅल्सन सोज, समीर भगत, तसेच राज वॉटर सपोर्टस्च्या सहकाऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत उधाण असलेल्या पाण्यात उतरत बचाव कार्य केले. यात इसरा इम्रान कित्तूर व इमरान या दोघांना वाचवण्यात त्यांना यश आले. मात्र, उर्वरित सातही जण समुद्राच्या पाण्यात बेपत्ता झाले. इमरान व इसरा अत्यवस्थ होती. त्यांना तातडीने शिरोडा येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.या घटनेची माहिती मिळताच वेंगुर्ला पोलिस निरीक्षक निसर्ग ओतारी, उपनिरीक्षक योगेश राठोड, शेखर दाभोलकर, तुकाराम जाधव, कॉन्स्टेबल मनोज परुळेकर, हवालदार प्रसाद कदम, योगेश राऊळ, दीपिका मठकर व पोलिस पथक, होमगार्ड यांनी घटनास्थळी दाखल होत पंचनामा केला. उपविभागीय पोलिस अधिकारी विनोद कांबळे, प्रांत हेमंत निकम, तहसीलदार ओंकार ओतारी यांनी घटनास्थळी येत दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबाच्या नातेवाइकांशी चर्चा केली..यावेळी माजी आमदार शंकर कांबळी, शिरोडा सरपंच लतिका रेडकर, उपसरपंच चंदन हाडकी, रेडी सरपंच रामसिंग राणे, सागरतीर्थ सरपंच शेखर कुडव, पंचायत समिती माजी उपसभापती सिद्धेश परब, माजी सरपंच मनोज उगवेकर, माजी उपसरपंच राहुल गावडे, ग्रामपंचायत सदस्य प्रथमेश परब, पांडुरंग नाईक, मयुरेश शिरोडकर, जगन बांदेकर, सुधीर नार्वेकर, सागर नाणोस्कर यांच्यासहित पोलिसपाटील लक्ष्मण तांडेल, पांडुरंग पडवळ, प्राची पेडणेकर, मिताली शेट्ये, सनी मोरजकर, केशव कुडव, बाबूराव चोपडेकर व स्थानिक ग्रामस्थ घटनास्थळी उपस्थित होते.शोध मोहीम थांबवलीबेपत्ता पर्यटकांचा शोध घेण्यासाठी पोलिस, महसूल व ग्रामपंचायतीच्या यंत्रणांनी स्थानिकांच्या मदतीने मोहीम राबवली. स्थानिक मच्छीमार व प्रशासकीय पथकातील काहींनी समुद्रात उतरत पर्यटकांचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. सुमारे साडेतीन तास मोहीम सुरू होती. उशिरापर्यंत तिघांचे मृतदेह सापडले; मात्र चौघे बेपत्ता होते. उशिर झाल्याने शोधमोहीम थांबवण्यात आली. ती उद्या (ता. ४) पुन्हा राबवली जाणार आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक ओतारी यांनी दिली. या घटनेनंतर किनाऱ्यावर स्थानिकांची मोठी गर्दी उसळली होती. प्रशासनाने नागरिकांना शांततेचे आवाहन केले..Premium|Sindhudurg Fort: सिंधुदुर्ग किल्ला म्हणजे पंधरावे रत्न; शिवाजी महाराजांच्या सागरी सामर्थ्याचे प्रतीक.कित्तूर, मणियार कुटुंबावर आघातया घटनेत मृत्यूमुखी पडलेले व बेपत्ता दोन कुटुंबामधील आहेत. यातील फरहान इरफान कित्तूर, तिचा मुलगा इबाद आणि नमीरा आफताब अख्तर यांचा मृतांमध्ये समावेश आहे. बेपत्ता झालेल्यांमध्ये इरफान मोहम्मद इसाक कित्तूर, इक्वान इमरान कित्तूर हे ही त्याच कुटुंबातील आहेत. पिंगुळी येथील फरहान व जाकीर हे सख्खे चुलत भाऊ असून ते बेपत्ता आहेत.पिंगुळी गुढीपूरवर दुःखाचा डोंगरया घटनेत बेपत्ता झालेल्यांमध्ये मणियार कुटुंबातील दोघांचा समावेश आहे. हे कुटुंब मूळ बेळगावचे असून गेली अनेक वर्षे पिंगुळी गुढीपूर येथे स्थायिक आहेत. या दुर्घटनेची माहिती मिळताच पिंगुळी गुढीपूरमधील स्थानिक तातडीने घटनास्थळी रवाना झाले. यात पिंगुळी तंटामुक्त समिती अध्यक्ष भगवान रणसिंग, माजी उपसरपंच सागर रणसिंग, ग्रामपंचायत सदस्य मंगेश चव्हाण, दिलीप मस्के आदींचा समावेश आहे. या घटनेने पिंगुळी शोकसागरात बुडाली..मोठ्या लाटेबरोबर खेचले गेलेयाबाबत घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी ः फरहान मोहम्मद मणियार याचा विवाह पुढीच्या महिन्यात होणार होता. ही सोयरिक लोंढा-बेळगाव येथे जुळली होती. फरहान याचे पिंगुळी-गुढीपूर येथे असलेले घर पाहण्यासाठी मुलीकडचे नातेवाईक आज पिंगुळीत आले. दुपारनंतर त्यांनी पर्यटनासाठी शिरोड्यात जाण्याचा बेत ठरवला. जेवण आटोपून सुमारे १० ते १२ जण सायंकाळी सव्वाचारच्या दरम्यान वेळागर येथे दाखल झाले. यातील नऊजण समुद्राच्या पाण्यात हाताची साखळी करून खेळत होते. याच दरम्यान अचानक मोठी लाट आली. या लाटेबरोबर सर्वजण समुद्रात खेचले गेले..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)1. ही दुर्घटना नेमकी कधी आणि कुठे घडली?➡️ वेंगुर्ले तालुक्यातील वेळागर (शिरोडा) समुद्रकिनारी सायंकाळी सुमारे पावणेपाच वाजता ही दुर्घटना घडली.2. किती लोक बुडाले आणि किती जण वाचले?➡️ एकूण नऊजण बुडाले, त्यापैकी तीघांचे मृतदेह सापडले, चारजण बेपत्ता आहेत आणि दोघांना वाचवण्यात यश आले.3. बचाव कार्यात कोण सहभागी होते?➡️ स्थानिक नागरिक, माजी ग्रामपंचायत सदस्य, मच्छीमार, वेंगुर्ले पोलिस पथक आणि महसूल प्रशासनाचे अधिकारी बचाव कार्यात सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 