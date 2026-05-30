Konkan Politics : देवगडमध्ये शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला खिंडार; 'या' नेत्यांनी बदलला झेंडा, पालकमंत्री राणेंच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये केला प्रवेश

देवगड : तालुक्यातील ठाकरे गट शिवसेना तालुकाप्रमुख जयेश नर, पंचायत समिती सदस्य विष्णू घाडी, संदीप डोळकर, मणचे सरपंच दीपक तोरस्कर आदी प्रमुखांसह शेकडो कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश (Shiv Sena Thackeray leaders join BJP in Devgad) केला. पाटगाव (ता. देवगड) येथे पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम झाला. पक्षात आलेल्यांचे भवितव्य घडवण्याची जबाबदारी आमची आहे, असे श्री. राणे यांनी यावेळी कार्यकर्त्यांना आश्वासित केले..यावेळी मंचावर भाजप पडेल मंडल अध्यक्ष महेश नारकर, जिल्हा परिषद सदस्या अनुराधा नारकर, सभापती गणेश राणे, पंचायत समिती सदस्या सिध्दी चव्हाण, अंकुश ठुकरुल, रवींद्र तिर्लोटकर, पाटगाव सरपंच नीतेश गुरव यांच्यासह प्रवेशकर्ते श्री. घाडी, श्री. नर आदी उपस्थित होते..यावेळी प्रवेशकर्त्यांचे पालकमंत्री श्री. राणे यांनी भाजपमध्ये स्वागत केले. श्री. राणे म्हणाले, भाजपची पक्षीय ताकद वाढत असल्याने आता भाजप प्रवेशाशिवाय पर्याय नसल्याचे इतरांना कळून चुकल्याने पक्षाकडे कार्यकर्त्यांचा ओढा वाढत आहे. ठाकरे शिवसेना पक्षात चांगल्या कार्यकर्त्यांचा सन्मान राखला गेला नसल्यानेच ते भाजपमध्ये येत आहेत..नारायण राणे यांनी आजवर पक्षीय कार्यकर्त्यांचे हीत पाहूनच राजकीय निर्णय घेतले. त्यामुळे पक्षीय घर सोडून आलेल्या कार्यकर्त्यांचा येथे सन्मान ठेवला जाईल. भविष्यात विविध उद्योग आणून तरुणांसाठी रोजगार निर्मितीची दालने खुली करू. प्रत्येक घरात दोन नोकऱ्या उपलब्ध करू, असे आश्वसित केले. यावेळी श्री. डोळकर, श्री. नर, श्री. घाडी यांनी मनोगत व्यक्त केले. लक्ष्मण पाळेकर यांनी सूत्रसंचालन केले.