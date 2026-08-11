कोकण

Sindhudurg FDA Action : सिंधुदुर्गात 'एफडीए'ची कडक कारवाई! 82 ठिकाणी छापे, 12 दुकाने बंद अन् 22 लाखांचा गुटखा जप्त

Sindhudurg FDA food safety action 2026 : सिंधुदुर्गात एफडीएने एप्रिल ते जुलैदरम्यान ८२ तपासण्या केल्या. ४७ नमुने घेत, १२ व्यवसायांना बंद नोटिसा दिल्या. गुटख्याचा २२.२४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करून दंड वसूल केला.
FDA action against food businesses in Sindhudurg

FDA action against food businesses in Sindhudurg

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सिंधुदुर्गनगरी : अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (एफडीए) एप्रिल ते जुलै २०२६ या कालावधीत जिल्ह्यात विविध ठिकाणी ८२ तपासण्या करून ४७ नमुने घेतले. यामध्ये १९ सुधारणा नोटिसा व १२ व्यवसायांना बंद नोटिसा बजावण्यात (Sindhudurg gutkha seizure latest news) आल्या. कारवाईतून एक लाख २० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. तसेच गुटखा विक्रीविरोधात सहा कारवाया करून २२ लाख २४ हजार ९६३ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. दरम्यान, विभागाकडे प्राप्त झालेल्या ३३ तक्रारींपैकी ३० तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला.

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