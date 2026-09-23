Rare Albino Snake : काळा नाहीतर चक्क पांढराशुभ्र! सिंधुदुर्गातील पावशीत आढळला अत्यंत दुर्मीळ विषारी 'अल्बिनो मण्यार'; गुळगुळीत शरीर अन्.. काय आहे खासियत?

कुडाळ : सिंधुदुर्गच्या जैवविविधतेत आणखी एका दुर्मीळ सर्पाची भर पडली आहे. तालुक्यातील पावशी येथे जिल्ह्यात प्रथमच पांढऱ्या रंगाच्या ‘अल्बिनो मण्यार’ची नोंद झाली आहे. नेहमी काळसर किंवा निळसर-काळ्या रंगात आढळणारा मण्यार चक्क पांढऱ्या रंगात दिसून आल्याने ही नोंद सर्पअभ्यासकांसाठी विशेष महत्त्वाची ठरली आहे..मण्याराचे शास्त्रीय नाव ‘बुंगारस कॅर्युलियस’ असून, तो विषारी सापांच्या ‘इलॅपिडी’ कुळातील आहे. सामान्य मण्यार काळसर किंवा निळसर-काळ्या रंगाचा असून, शरीरावर पांढरे आडवे पट्टे असतात. सर्पमित्र अनिल गावडे आणि प्राणी अभ्यासक डॉ. योगेश कोळी यांनी या दुर्मीळ मण्यारची नोंद केली. कुडाळ वनक्षेत्रपाल चेतन पाटील आणि वनपाल सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली या सापाचे सुरक्षित रेस्क्यू करण्यात आले. सापाची शारीरिक वैशिष्ट्ये, रंग आणि डोळ्यांचा रंग यांचे निरीक्षण करून ही नोंद करण्यात आली..Bhudargad Monsoon Tourism : धुक्याची चादर, हिरवेगार डोंगर अन् मनमोहक धबधबे; भुदरगडमधील नाईकवाडीचे सौंदर्य पर्यटकांना खुणावतेय, पठार पाहण्यासाठी गर्दी.गुळगुळीत शरीर, पाठीवरील मध्यवर्ती रांगेतील मोठे षटकोनी खवले, लहान डोके आणि तुलनेने लहान डोळे ही त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. मात्र, पावशी येथे आढळलेल्या मण्यारचा रंग पूर्णपणे वेगळा दिसून आला. शरीरातील रंगद्रव्याची निर्मिती कमी किंवा अनुपस्थित असल्यामुळे त्याचा नेहमीचा काळा रंग दिसत नाही. पूर्ण अल्बिनो अवस्थेत डोळे लालसर दिसण्याची शक्यता असते..मण्यार हा प्रामुख्याने रात्री सक्रिय असतो. दिवसा तो दगड, लाकडाचे ढिगारे, बिळे किंवा घराभोवतीच्या अंधाऱ्या आणि सुरक्षित ठिकाणी लपून राहतो. रात्री अन्नाच्या शोधात तो बाहेर पडतो. विषारी साप असल्याने तो आढळल्यास नागरिकांनी त्याला हाताळण्याचा प्रयत्न न करता प्रशिक्षित सर्पमित्र किंवा वनविभागाशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे, असे आवाहन केले आहे..European Roller Spotted in Chowkul : युरोप, आफ्रिकेनंतर थेट सिंधुदुर्गात मुक्काम; चौकुळमध्ये झाले देखण्या 'युरोपियन रोलर'चे दर्शन, काय आहे पक्षाचे वैशिष्ट्य?.डॉ. कोळी यांनी सांगितले की, पावशी येथे झालेली अल्बिनो मण्यारची नोंद ही केवळ दुर्मीळ साप आढळल्याची घटना नसून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्पवैविध्य आणि रंगवैविध्याच्या अभ्यासासाठी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण आहे. अशा दुर्मीळ नोंदींमुळे जिल्ह्यातील जैवविविधतेची व्याप्ती आणि वैशिष्ट्ये समोर येण्यास मदत होते. दरम्यान, सिंधुदुर्गच्या निसर्गसंपदेतून समोर आलेल्या या अनोख्या मण्यारामुळे सर्पविश्वातील रंगवैविध्य पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.