Pre Monsoon Rain Alert : कोकणच्या हापूसवर पावसाचं सावट! सिंधुदुर्गात वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा; बागायतदारांची धास्ती वाढली

वैभववाडी (सिंधुदुर्ग) : आंबा हंगाम मध्यावर असताना सिंधुदुर्गावर वादळी वाऱ्यांसह पावसाचे सावट निर्माण झाले (sindhudurg mango crop damage due to rain) आहे. हवामान विभागाने शुक्रवारपर्यंत (ता. ८) पावसाचा अंदाज दिल्याने आंबा बागायतदारांची धास्ती वाढली आहे. त्याचबरोबर विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजकांची देखील चिंता वाढली आहे..जिल्ह्यातील आंबा, काजू बागायतदारांसाठी हे वर्ष अतिशय निराशाजनक राहिले आहे. मोहर करपल्यामुळे अगोदरच आंबा, काजूचे उत्पादन १५ ते २० टक्क्यांपर्यंतच आले आहे. त्यातच ४० अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचलेले तापमान आणि सतत ढगाळ वातावरण यामुळे आंबा पिकात फळगळ आणि आंबा करपण्याचे प्रमाण वाढले..या सर्व संकटांतून मार्गक्रमण करीत असताना आता उरल्यासुरल्या पिकांसमोर वादळी वाऱ्यांचे संकट उभे राहिले आहे. हवामान विभागाने आजपासून ८ मे या कालावधीत वादळी वारे, विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज दिला आहे..Mumbai Pune Expressway Missing Link Video Viral : 180 मीटर उंचीवर क्रेनमध्ये बसून रीलबाजी; 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पातील कामगारांचा व्हिडिओ पाहून अंगावर येईल काटा!.वारे प्रतिताशी ४० ते ५० किमी वेगाने वाहणार असल्याचा अंदाज असल्याने आंबा बागायतदारांची धास्ती अधिकच वाढली आहे. किरकोळ प्रमाणात आंबा परिपक्व झाला आहे. त्यामुळे पूर्वमोसमी पाऊस आणि वादळी वारे झाल्यास या भागातील आंबा पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे..धार्मिक कार्यक्रमांची तारांबळजिल्ह्यात सध्या लग्न, वाडीवार मंडळे, गृहप्रवेश असे विविध कार्यक्रम सुरू आहेत. १४ मे पर्यंत लग्नांचे मुहूर्त असल्याने पुढील काही दिवस गावोगावी लग्न समारंभ आहेत. या सर्व कार्यक्रमांवर पावसाचे सावट आहे. आयोजक या समारंभांकरिता मंडप, विद्युत रोषणाई उभारत असतात. पाऊस आणि विशेषतः वादळामुळे त्याचे नुकसान होण्याची दाट शक्यता असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.