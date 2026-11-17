कुडाळ : जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला नवी दिशा देणारी आणि जिल्हावासीयांसाठी दळणवळणाची महत्त्वपूर्ण सुविधा ठरणारी सिंधुदुर्ग-मुंबई विमान सेवा दोन वर्षांच्या खंडानंतर आज पुन्हा सुरू झाली. आता ही सेवा भविष्यात कधीही बंद पडणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी यावेळी (Sindhudurg Mumbai flight service resumed today) दिली..चिपी येथील सिंधुदुर्ग विमानतळावर ढोल-ताशांच्या गजरात मुंबईहून आलेल्या प्रवाशांचे औक्षण करून पुष्प व मिठाई देऊन उत्साहात स्वागत करण्यात आले. पालकमंत्री राणे, माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर, आमदार नीलेश राणे यांनी केक कापून आनंदोत्सव साजरा केला. यावेळी मुंबईकडे जाणाऱ्या पहिल्या प्रवाशाला त्यांच्या हस्ते बोर्डिंग पासचे वितरण करण्यात आले..यावेळी जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष दादा साईल, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अबीद नाईक, वेंगुर्ले नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, अतुल काळसेकर, आनंद शिरवलकर, दीप्ती पडते, श्वेता कोरगावकर, मिलिंद नाईक, ‘फ्लाय ९१’चे आशुतोष चिटणीस, कल्पेश कुबल, विविध पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, आरबीआयचे अधिकारी आदी उपस्थित होते..Kolhapur Miraj Gulbarga Train : कोल्हापूर-मिरज-गुलबर्गा विशेष रेल्वे सेवेचा विस्तार! माढा, मोहोळ, अक्कलकोट, दुधनी, गाणगापूरला नवीन थांबे; आठवड्यातून पाच दिवस सेवा .पालकमंत्री राणे म्हणाले, ‘सिंधुदुर्ग पर्यटनाच्या नकाशावर उज्ज्वल व्हावा, जिल्ह्यातील तरुण-तरुणींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून जिल्ह्याची आर्थिक प्रगती व्हावी, हे माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार नारायण राणे यांचे स्वप्न आहे. ते साकार करण्यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयांशी संपर्क, पत्रव्यवहार तसेच केंद्रीय मंत्र्यांकडे केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे विमानसेवा पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळाली. जिल्ह्याला पर्यटनाच्या माध्यमातून विकासाच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.