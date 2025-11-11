Sindhudurg News: सहकाराच्या बळावर ‘डिजिटल’कडे वाटचाल सिंधुदुर्ग शिक्षक पतपेढीचा आधुनिकतेकडे टाकलेला आत्मविश्वासाचा टप्पा!

सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी मर्या., सिंधुदुर्गनगरी यांच्या वतीने ओरोस येथे सभासद गुणवंत पाल्य गुणगौरव व सभासद अॅप अनावरण सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन श्री. दळवी यांच्या हस्ते झाले. .‘एआय’ वापरात सिंधुदुर्ग ‘लीडर’ ठरेल.सिंधुदुर्गनगरी: सहकार आणि कोकणचे नाते दिवसेंदिवस अधिक दृढ होत आहे. प्राथमिक शिक्षक पतपेढी सभासदांच्या सोयीसाठी विविध स्तुत्य उपक्रम राबवत असून, आता डिजिटल सेवेच्या माध्यमातून नव्या युगाची सुरुवात केली आहे, असे गौरवोद्गार जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी काढले..पतपेढीचे अध्यक्ष चंद्रसेन पाताडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सोहळ्यास सॉफ्टएड कंपनीचे रिजनल मॅनेजर कृष्णात पोवार, उपाध्यक्ष महेंद्र पावसकर आदी उपस्थित होते.श्री. पाताडे यांनी आपल्या भाषणात संस्थेच्या चढत्या विकासाचा आलेख मांडत, .‘सहकाराचे मूळ तत्त्व न सोडता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करूया. सभासद ॲप हे केवळ साधन नाही, तर सहकाराचे भविष्य आहे,’ असे आवाहन केले. सॉफ्टएड कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी अॅपविषयी सविस्तर माहिती दिली. कार्यक्रमात शिष्यवृत्ती परीक्षा, दहावी-बारावी, तसेच एमपीएससी परीक्षेत गुणवंत ठरलेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. उ.निती आयोगाकडून ''एआय''चा अभ्यास सुरु.पाध्यक्ष महेंद्र पावसकर यांनी प्रास्ताविक केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराधा माईणकर यांनी आभार मानले. मनोज सावळ, अधीक्षक समीर नातू, संगणकतज्ज्ञ संदीप जांभळे आदींनी कार्यक्रमाचे संयोजन केले.....तर ‘एआय’मुळे अधिक सक्षम!श्री. दळवी म्हणाले, ‘जिल्ह्याच्या विकासासाठी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून आर्थिक देवाणघेवाण व्हावी. सहकारातील पैसा हा जिल्ह्यातील उद्योगधंद्यांत गुंतवला जातो. डिजिटल सेवेसोबत ‘एआय’चाही वापर केल्यास आपण अधिक सक्षम बनू शकतो. पतपेढी स्वतःच्या भांडवलावर संस्था चालत असल्याने हे अभिमानास्पद आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.