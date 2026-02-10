Sindhudurg ZP Election Result : सिंधुदुर्गात महायुतीचा झंझावात! 50 पैकी 41 जागा जिंकत निर्विवाद वर्चस्व, ठाकरे गटासह काँग्रेसचे पानिपत, 6 अपक्षांचीही जोरदार एन्ट्री

ओरोस : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत ५० पैकी तब्बल ४१ जागा मिळवत महायुतीने मोठा विजय नोंदविला. यात भाजपने २७ जागा घेत शिंदे शिवसेनेचा (१४ सदस्य) मोठा भाऊ ठरला; मात्र ‘अदृश्य शक्ती’ची रसद पुरविली जात असल्याचा दावा असलेले तब्बल सहा अपक्ष निवडून आले. महायुतीसाठी हे संख्याबळ धक्कादायक म्हणावे लागेल. ठाकरे शिवसेनेवर मात्र केवळ तीन जागांसह पराभवाची नामुष्की ओढविली. काँग्रेससह इतर पक्षांचे पानिपत झाले. आठही पंचायत समित्यांवर (Mahayuti victory in Sindhudurg local elections) महायुतीने मोठ्या संख्याबळासह सत्ता मिळविली..सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेसह आठही पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी शनिवारी (ता. ७) मतदान झाले होते. जिल्हा परिषदेच्या आठ जागा बिनविरोध झाल्याने उर्वरित ४२ जागांसाठी ११५ उमेदवारांचे भवितव्य मतदारांनी मतपेटीत बंद केले होते. पंचायत समितीच्या १७ जागा बिनविरोध झाल्याने शिल्लक ८३ जागांसाठी २४४ उमेदवार रिंगणात होते..जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांच्या ठिकाणी आज सकाळी १० वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरुवात झाली; मात्र सावंतवाडी तालुक्यातील माडखोल जिल्हा परिषद मतदारसंघातून पहिलाच निकाल धक्कादायक आला. येथे जिल्हा परिषदेसह दोन्ही पंचायत समिती सदस्य म्हणून भाजपचे बंडखोर निवडून आले..Sindhudurg ZP Election Winner List 2026 : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद निवडणूक निकाल; वाचा कोण जिंकले? कोण हरले? पाहा विजयी उमेदवारांची यादी.याचवेळी जिल्ह्यात अदृश्य शक्तीने रसद पुरवित उभी केलेली राजकीय खेळी यशस्वी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. माडखोलनंतर कोलगाव आणि इन्सुली मतदारसंघांत अपक्षांचा बोलबाला दिसला. वेंगुर्ले तालुक्यातील तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजप बंडखोर विजयी झाल्याने अदृश्य शक्तीचा वावर पूर्ण सावंतवाडी विधानसभेत असल्याचे चित्र पुढे आले. त्याची काही प्रमाणात हवा कुडाळ तालुक्यातील नेरूर-देऊळवाडा मतदारसंघातही दिसली..त्यामुळे येथेही महायुतीच्या उमेदवाराला पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला. कणकवलीमध्येही भाजप बंडखोरामुळे फोंडा जिल्हा परिषदेत महायुतीच्या अधिकृत उमेदवाराला पराभवाची धूळ चाखावी लागली. महायुतीच्या वाटपात भाजपला ३१ आणि शिवसेनेला १९ जागा सुटल्या होत्या. भाजपने ३१ पैकी २७ जागांवर विजय, तर चार जागांवर पराभव सहन करावा लागला. यातील दोन जागांवर भाजपच्याच बंडखोरांनी, तर दोन जागांवर ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवारांनी विजय मिळविला. शिवसेनेचा १९ पैकी १४ जागांवर विजय, तर ५ जागांवर पराभव झाला. यातील एका जागेवर भाजपने महायुतीत शिवसेनेला जागा सुटलेली असताना अधिकृत दिलेला उमेदवार विजयी झाला..चार जागांवर भाजप बंडखोरांनी विजय मिळविला. ठाकरे शिवसेनेला मात्र केवळ तीनच जागांवर समाधान मानावे लागले. तब्बल सहा जागांवर भाजपच्या बंडखोर अपक्षांनी विजय मिळविला. जिल्हा परिषदेत भाजपला २९ आणि शिवसेनेच्या १२ मिळून ४१ जागा महायुतीला मिळाल्या. ठाकरे शिवसेनेला तीन, तर अपक्ष सहा ठिकाणी निवडून आले..Wai Election Results : वाईत पाटलांचाच वरचष्मा; गोरेंचे प्रयोग फसले, पंचायत समितीची सत्ता राष्ट्रवादीकडे कायम, तालुक्यात भाजपचीही ताकद वाढली.तालुकावार चित्रवैभववाडी पंचायत समितीच्या सर्व सहा आणि जिल्हा परिषदेच्या तिन्ही जागा महायुतीने जिंकल्या. युतीला येथे पूर्ण ताकद मिळाली.कणकवली तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या आठ पैकी सात जागा भाजपने तर एका जागी भाजपचाच बंडखोर विजयी झाला. पंचायत समितीत १६ पैकी १४ जागा भाजपकडे, तर दोन शिंदे शिवसेनेला मिळाल्या.मालवणमध्येही महायुतीला जिल्हा परिषदेत सर्व सहा, तर पंचायत समितीत बाराही जागा मिळाल्या. ठाकरे शिवसेनेची काही भागात चांगली पकड होती, ते भागही या निवडणुकीत खालसा झाले.कुडाळमध्ये महायुतीला जिल्हा परिषदेतील ९ पैकी ७, तर ठाकरे शिवसेना आणि भाजपला प्रत्येकी एक जागा मिळाली. यात माजी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजय पडते यांचा अपक्ष उमेदवार रूपेश पावसकर यांनी केलेला पराभव राजकीय चर्चेचा विषय ठरला. पंचायत समितीच्या १८ पैकी ठाकरे शिवसेनेला ५, भाजपला ७, तर शिंदे शिवसेनेला ६ जागा मिळाल्या. तालुक्यात महायुतीने पूर्ण सत्ता मिळविली. माजी आमदार वैभव नाईक यांनी ठाकरे शिवसेनेचा किल्ला लढविला होता. एकूण प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी मिळविलेल्या जागा लक्षवेधी ठरल्या.दोडामार्ग तालुक्यात महायुतीने मोठा विजय मिळविला. येथे जिल्हा परिषदेच्या तीन आणि पंचायत समितीच्या सहाही जागा त्यांच्याकडे गेल्या. येथे बहुसंख्य नवे चेहरे निवडून आले. राजेंद्र म्हापसेकर, बाबुराव धुरी अशा दिग्गजांना पराभव पत्करावा लागला.वेंगुर्ले तालुक्यात ठाकरे शिवसेनेला २, भाजप, शिंदे शिवसेना, अपक्षांना प्रत्येकी १ जिल्हा परिषदेची जागा मिळाली. पंचायत समितीत भाजप ५, शिंदे शिवसेना ४, तर अपक्षाला एका ठिकाणी विजय मिळाला. येथे महायुतीतील अंतर्गत चढाओढीचा प्रभाव निकालावर दिसला.देवगड तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या सातही जागा भाजपकडे गेल्या. पंचायत समितीत भाजप ११, शिंदे शिवसेना २ आणि ठाकरे शिवसेनेला १ जागा मिळाली. येथे आधीच बिनविरोध जागा झाल्या असल्याने महायुतीचे यश अपेक्षित मानले जात होते.सावंतवाडी तालुक्यात अदृश्य शक्तीच्या बळावर अपक्षांनी बाजी मारली. येथे जिल्हा परिषदेची एक जागा बिनविरोध होत भाजपच्या पारड्यात पडली होती. लढवलेल्या ८ पैकी ३ अपक्ष, भाजप ४ तर शिवसेनेला १ जागा मिळाली. पंचायत समितीत भाजप आणि शिवसेनेला प्रत्येकी ६, अपक्षांना ५ तर ठाकरे शिवसेनेला १ जागा मिळाली..Saitejasvi Deshmukh : कोकरूड गटात ‘जनसुराज्य’ची दमदार एन्ट्री; आमदार सत्यजित देशमुख यांच्या कन्येचे राजकारणात पहिले पाऊल.महायुतीला पडली बंडखोरी भारीजिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच सहा बंडखोर निवडून आले आहेत. हे सहाही बंडखोर भाजपचे आहेत. राजन चिके यांनी फोंडा मतदारसंघात शिवसेनेचा, रुपेश पावसकर यांनी नेरुर देऊळवाडा मतदारसंघात शिवसेनेचा, नितीन राऊळ यांनी इन्सुली मतदारसंघात शिवसेनेचा, सुजाता पडवळ यांनी तुळस मतदारसंघात शिवसेनेचा, तर माडखोल आणि कोलगाव मतदारसंघात भाजपचा पराभव केला आहे.कोणाला कोठे यश :भाजपचा विजय : कोळपे, कोकिसरे, लोरे, खारेपाटण, कासार्डे, हरकुळ बुद्रुक, कलमठ, कळसुली, नाटळ, पुरळ, पडेल, बापडे, पोंभुर्ले, शिरगाव, किंजवडे, कुणकेश्वर, मसुरे, ओरोस बुद्रुक, तेंडोली, रेडी, आंबोली, तळवडे, माजगाव, मळेवाड, बांदा, साटेली भेडशी, माटणे या २७ जिल्हा परिषद मतदारसंघांत भाजपचे कमळ फुलले आहे.शिंदे शिवसेनेचा प्रभाव : जानवली, आडवली मालडी, आचरा, सुकळवाड, पेंडूर, वायरी भूतनाथ, आंब्रड, वेताळ बांबर्डे, पावशी, घावनळे, माणगाव, म्हापण, आरोंदा, मणेरी या चौदा मतदारसंघांत शिवसेनेचा भगवा फडकला आहे.ठाकरे शिवसेनेचे यश : ठाकरे शिवसेनेने कुडाळ तालुक्यातील पिंगळी, वेंगुर्ले तालुक्यांतील आडेली आणि उभादांडा या तीन ठिकाणी यश मिळविले.दिग्गजांचा पराभव : यापूर्वी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून काम केलेल्या पाच जणांना मतदारांनी नाकारले आहे. त्यांना सदस्य म्हणून जिल्हा परिषदेत इंट्री दिलेली नाही. यामध्ये शिवसेनेचे संजय पडते, भाजपचे बंडखोर राजेंद्र म्हापसेकर आणि शर्वाणी गावकर, ठाकरे शिवसेनेचे अमरसेन सावंत, जान्हवी सावंत, रमाकांत ताम्हाणेकर यांचा समावेश आहे.जिल्हा परिषदेत ‘री एंट्री’ : ग्रामीण भागातील मतदारांनी नऊ जणांना जिल्हा परिषद निवडणुकीत भरघोस मते घालत ‘’री एंट्री’’ दिली आहे. यामध्ये सोनाली घाडीगावकर, संतोष साटविलकर, दीपलक्ष्मी पडते, संजय बोबडी, सावी लोके, मायकल डिसोझा, प्रमोद कामत, सुमेधा पाताडे, संदेश सावंत, प्रीतेश राऊळ या दहा जणांचा समावेश आहे..Sangli ZP Results 2026 : सांगलीत भाजप बॅकफूटवर! सर्वाधिक जागा शरद पवार गटाला, सत्तेच्या चाव्या अजितदादा गटाच्या हाती? कोणाला किती जागा मिळाल्या?.माजी अध्यक्षांना जय-पराजयाची चवजिल्हा परिषद निवडणुकीत पाच जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष निवडणूक रिंगणात होते. जनतेने यातील दोघांचा पराभव, तर तिघांना विजयी केले आहे. विजयी केलेल्या माजी अध्यक्षांत दीपलक्ष्मी पडते, सुमेधा पाताडे आणि संदेश सावंत यांचा समावेश आहे, तर पराभव केलेल्यांमध्ये संजय पडते, समिधा नाईक या दोघांचा समावेश आहे.अदृश्य शक्तीची चर्चाजिल्ह्यात निवडून आलेले सहा अपक्ष हे भाजपचे बंडखोर आहेत. त्यामुळे ते पाच वर्षे अपक्षच राहणार की कोणत्या तरी सत्ताधारी पक्षाचा आधार घेणार, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे; परंतु यातील चार पक्षांना युतीतील एका नेत्याने रसद पुरविली असल्याचे जाहीर बोलले जात आहे. त्यामुळे हे चार अपक्ष त्याच नेत्याच्या पक्षात पुन्हा सक्रिय झालेले पाहायला मिळतील, असे बोलले जात आहे.चार पंचायत समितीत ठाकरे सेनेची पाटी कोरीजिल्ह्यात आठ पंचायत समित्या आहेत. यातील एकाही पंचायत समितीत सत्ता मिळेल, एवढे सदस्य ठाकरे शिवसेनेचे निवडून आलेले नाहीत. सर्वाधिक कुडाळ तालुक्यात पाच सदस्य आले आहेत. वैभववाडी, कणकवली, मालवण, दोडामार्ग तालुक्यांतील एकाही पंचायत समिती मतदारसंघात त्यांना विजय मिळविता आलेला नाही.असे आहे पक्षीय बलाबलपक्ष जि.प. पक्ष जि.प. (५०) पं.स. (१००)भाजप २७ ५८शिवसेना १४ २८ठाकरे सेना ०३ ०७अपक्ष ०६ ०७