Sindhudurg ZP : प्रशासकीय राजवट संपतेय, लोकनियुक्त कारभार परततोय; ७ फेब्रुवारीला मतदान

सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यात नऊ वर्षांनी मिनी विधानसभा म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि ग्रामीण विकासाचे तालुका केंद्र असलेल्या पंचायत समित्यांची सार्वत्रिक निवडणूक ७ फेब्रुवारीला होत आहे. यानंतर सुमारे चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर लोकनियुक्त प्रशासन लाभणार आहे. यासाठी आवश्यक पूर्वतयारी प्रशासनाने पूर्ण केली आहे. .यासाठी जिल्ह्याची पोलिस यंत्रणाही सज्ज झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ४२ आणि पंचायत समितीच्या ८३ मतदारसंघांसाठी प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया होणार आहे. त्याच्या तयारीचा घेतलेला आढावा... - विनोद दळवी.Sindhudurg ZP : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद निवडणुकीत बिनविरोध ८ जागा; उर्वरित जागांसाठी अनुभवी नेते विरुद्ध नव्या चेहऱ्यांची थेट लढत.विक्रमी प्रशासकीय राजवटसिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेसाठी आणि आठही पंचायत समित्यांसाठी शेवटची सार्वत्रिक निवडणूक मार्च २०१७ मध्ये झाली होती. त्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये २०१७ मध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची पंचवार्षिक मुदत संपली होती. मात्र, त्यावेळी पूर्ण जगात कोरोना ही आपत्ती ओढवली होती. देशात यामुळे राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करण्यात आली होती. .त्यामुळे पुढील निवडणुका न घेता शासनाने सहा महिन्यांसाठी प्रशासकीय राजवट लागू केली होती. सुरुवातीला सहा महिन्यांसाठी सुरू झालेली ही प्रशासक सत्ता सहा महिने, वर्ष उलटले तरी कायमच होती. कालांतराने कोरोना आपत्ती कमी होत गेली. .Sindhudurg ZP : ग्रामीण विकासाला ‘ब्रेक’, कर्मचाऱ्यांवर ताण; जिल्हा परिषद अपुऱ्या मनुष्यबळावर चालतेय.ही आपत्ती थांबली, परंतु याच काळात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात गेल्याने या प्रशासकीय राजवटीला मार्च २०२६ मध्ये चार वर्षे पूर्ण होणार आहेत. ओबीसी आरक्षण मुद्दा न्यायालयाने निकाली काढल्याने प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहिलेल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे..किती ठिकाणी होणार प्रक्रिया?निवडणूक आयोगाने राज्यातील बारा जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. त्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आणि आठही पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. यासाठी निवडणूक अर्ज दाखल करणे, अर्ज छाननी आणि उमेदवारी अर्ज माघारी घेणे ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. .७ फेब्रुवारीला मतदान होणार असून ९ ला मतमोजणी होणार आहे. जिल्ह्यात ५० जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि १०० पंचायत समिती मतदारसंघ आहेत. ५० पैकी आठ जिल्हा परिषद मतदारसंघांच्या निवडी बिनविरोध झाल्या आहेत, तर १७ पंचायत समिती मतदारसंघांच्या निवडी बिनविरोध झाल्या आहेत. या मतदारसंघात उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवसानंतर केवळ एकच उमेदवारी अर्ज शिल्लक राहिल्याने या जागांसाठी मतदान प्रक्रिया राबविली जाणार नाही..बदललेले राजकारणजिल्ह्यात कोणतीही निवडणूक असली की राजकीय वातावरण तापते; मात्र यावेळची निवडणूक थोडी हटके दिसत आहे. काही मोजक्या मतदारसंघांत राजकीय वातावरण तापलेले दिसत आहे. सक्षम विरोधक नसल्याने हा वेगळा अनुभव जिल्ह्याला मिळत आहे. पालिका निवडणुकीप्रमाणे भाजप आणि शिवसेना स्वतंत्र लढतील, असे चित्र होते. मात्र, खासदार नारायण राणे यांनी ही निवडणूक युतीच्या माध्यमातून लढण्याचा निर्णय घेतला. .त्यात भाजपला जिल्हा परिषदेच्या ३१ आणि पंचायत समितीच्या ६३ जागा सोडल्या. शिवसेनेला जिल्हा परिषदेच्या १९ आणि पंचायत समितीच्या ३७ जागा सोडल्या. यामुळे जिल्ह्यात युतीच्या माध्यमातून निवडणूक लढविली जात आहे. युती विरुद्ध ठाकरे शिवसेना अशीच प्रामुख्याने जिल्ह्यात लढत होत आहे. कुडाळ आणि सावंतवाडी या दोन विधानसभा मतदारसंघांत सत्ताधारी आणि विरोधकांत कडवी लढत होताना दिसत आहे. ४२ जिल्हा परिषद आणि ८३ पंचायत समिती मतदारसंघाच्या सदस्य निवडीसाठी प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया राबविली जात आहे..असे झाले बलाबलजिल्ह्यात एकूण १७ पंचायत समिती सदस्य बिनविरोध निवडून आले आहेत. यात भाजप १६ आणि शिंदे शिवसेना एक असा समावेश आहे. यात कणकवली तालुक्यात सहा आणि देवगड तालुक्यात सहा असे भाजपचे सदस्य बिनविरोध झाले आहेत. या बिनविरोध निवडीच्या जोरावर दोन्ही तालुक्यांत भाजप बहुमताच्या जवळ पोहोचली आहे. .९ जिल्हा परिषद मतदार संघासाठी २३ आणि १८ पंचायत समिती मतदारसंघांसाठी ४५ उमेदवार रिंगणात आहेत. ही उमेदवार आकडेवारी जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. पंचायत समिती सदस्य बिनविरोध निवडी झालेल्यांमध्ये कणकवली तालुक्यात वरवडेमधून सोनू सावंत (भाजप), नांदगाव-हर्षदा वाळके (भाजप), जानवली-महेश्वरी चव्हाण (भाजप), बिडवाडी-संजना राणे (भाजप), हरकुळबुद्रुक-दिव्या पेडणेकर (भाजप), नाटळ-सायली कृपाळ (भाजप) यांचा समावेश आहे. .देवगड तालुक्यातील पडेलमधून अंकुश ठूकरूल (भाजप), नाडण-गणेश राणे (भाजप), बापर्डे-संजना लाड (भाजप), फणसगाव-समृद्धी चव्हाण (भाजप), शिरगाव-शीतल तावडे (भाजप), कोटकामते-ऋतुजा खाजनवाडकर (भाजप) यांचा समावेश आहे. वैभववाडी तालुक्यात कोकिसरेमधून साधना नकाशे (भाजप), वेंगुर्ले तालुक्यात आसोलीमधून संकेत धुरी (भाजप), मालवण तालुक्यातील आडवली-मालडीमधून माजी सभापती सीमा परुळेकर (भाजप), सावंतवाडी तालुक्यातून शेर्लेमधून महेश धुरी (भाजप) आणि दोडामार्ग तालुक्यातील कोलझरमधून गणेशप्रसाद गवस (शिंदे सेना) यांची बिनविरोध निवड झाली..नियमांचे पालन करणे आवश्यकमतमोजणी आणि आंगणेवाडी यात्रा एकाच दिवशी आल्याने प्रशासन, पोलिस यंत्रणेवर ताण येणार, हे निश्चित आहे, परंतु मतमोजणी आणि आंगणेवाडी यात्रा सुरळीत पार पडण्यासाठी प्रशासनाने काटेकोर नियोजन केले आहे. त्यासाठी सक्त नियमावली तयार केली आहे. याचे पालन केल्यास दोन्ही कार्यक्रम सुरळीत पार पडू शकतात..कुडाळात बिनविरोध पॅटर्न नाहीजिल्ह्यातील कुडाळ वगळता प्रत्येक तालुक्यात जिल्हा परिषद अथवा पंचायत समितीचा किमान एक तरी सदस्य बिनविरोध निवडून आला आहे. मात्र, कुडाळ तालुक्यातील ९ जिल्हा परिषद आणि १८ पंचायत समितीपैकी एकही जागा बिनविरोध झालेली नाही. या तालुक्यात जिल्ह्यात सर्वाधिक एक लाख १६ हजार ६३० मतदार निश्चित झाले आहेत..महिला मतदारांची संख्या जास्तआठही तालुक्यांत ५ लाख ९९ हजार ५६४ मतदार निश्चित होते. त्यामध्ये स्त्री मतदार ३ लाख १ हजार ९०३ आणि पुरुष मतदार २ लाख ९७ हजार ६६० एवढे आहेत, तर इतर एक मतदार आहे. पुरुषांपेक्षा ४ हजार २४३ स्त्री मतदार जास्त आहेत. जिल्ह्यात आठ जिल्हा परिषद आणि १७ पंचायत समिती सदस्य बिनविरोध निवडून आले आहेत. .यामध्ये एकाच जिल्हा परिषद आणि दोन्ही पंचायत समितीचा तसेच एक जिल्हा परिषद आणि त्यातील एक पंचायत समिती मतदारसंघ बिनविरोध झाला आहे. त्यामुळे निश्चित झालेल्या तालुक्याच्या एकूण मतदार संख्येत घट होणार आहे. जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांत स्त्री मतदार जास्त आहेत. यात वैभववाडी १३६७, देवगड १६६६, मालवण १४७७, वेंगुर्ले ३२३, सावंतवाडी २०० अशी संख्या आहे, तर तीन तालुक्यांत पुरुष मतदार जास्त आहेत. यात कणकवली २३७, कुडाळ ४३२ आणि दोडामार्ग १२१..जिल्ह्यात आठ जिल्हा परिषद सदस्य बिनविरोधजिल्ह्यात तब्बल आठ जिल्हा परिषद सदस्य बिनविरोध निवडून आले आहेत. यामध्ये भाजप सात आणि शिवसेनेच्या एका सदस्याचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वाधिक देवगड तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद मतदारसंघांचा समावेश आहे. यात पडेलमधून सुयोगी घाडी (भाजप), बापर्डेमधून अवनी तेली (भाजप), पोंभुर्लेमधून अनुराधा नारकर (भाजप), किंजवडेतून माजी सभापती सावी लोके (भाजप) यांचा समावेश आहे. कणकवलीमधून खारेपाटण मतदारसंघातून प्राची इस्वलकर (भाजप) जानवलीमधून रुहिता तांबे (शिवसेना शिंदे), सावंतवाडी तालुक्यातील बांदामधून प्रमोद कामत (भाजप), वैभववाडी तालुक्यातून कोळपे मतदार संघातून प्रमोद रावराणे (भाजप) यांचा समावेश आहे..यात्रेमुळे सुरक्षा यंत्रणेचा लागणार कसनिवडणूक आयोगाने मतदान आणि मतमोजणी तारखेत बदल केला आहे. त्यानुसार ७ फेब्रुवारीला मतदान आणि ९ फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे, परंतु मतमोजणी दिवशी ९ ला कोकणची काशी संबोधली जाणारी आंगणेवाडी येथील श्री देवी भराडीची वार्षिक जत्रा होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात एकाच दिवशी लोकोत्सव आणि भाविकोत्सव होणार आहे; मात्र यामुळे प्रशासनावर प्रचंड ताण येणार आहे. विशेषतः सुरक्षा यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येणार आहे. दोन्ही उत्सव सुरक्षित पार पडण्यासाठी विशेष दक्षता आणि नियोजन सुरक्षा यंत्रणेला करावे लागणार आहे..प्रशासनाला भाविक, नागरिक, कार्यकर्त्यांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. आंगणेवाडी यात्रेसाठी प्रशासनाने भाविक दर्शन, वाहन पार्किंग तसेच वाहतूक मार्ग यासाठी विशेष नियोजन केले आहे. याचे पालन भाविकांनी केले पाहिजे. तसेच मतमोजणीनंतर कार्यकर्त्यांनी कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. तशा प्रकारचे आवाहन प्रशासनातर्फे करीत आहोत. - तृप्ती धोडमिसे, जिल्हाधिकारी .यात्रेनिमित्त लाखो भाविक येणार आहेत. तसेच मतमोजणी ठिकाणी कार्यकर्त्यांची गर्दी होणार आहे. हे दोन्ही कार्यक्रम सुरळीत पार पडण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. सुरक्षा यंत्रणेने विशेष नियोजन केले आहे. आम्हाला यासाठी नागरिक, भाविक, राजकीय पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. सहकार्य मिळाल्यास कोणतीही समस्या निर्माण होणार नाही. - डॉ. मोहन दहिकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक.सिंधुदुर्गात आम्ही महायुती म्हणून निवडणुकीला सामोरे जात आहोत. महायुतीतील सर्व घटकपक्ष एकसंध होऊन काम करीत आहोत. मतदारांचा महायुतीच्या उमेदवारांना मोठा प्रतिसाद लाभत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि आठही पंचायत समित्यांवर महायुतीची सत्ता येणार, हे निश्चित आहे. - प्रभाकर सावंत, जिल्हाध्यक्ष, भाजप. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी महायुती म्हणून आम्ही निवडणूक लढवीत आहोत; जिल्ह्यातील महायुती भक्कम आहे. महायुतीचे नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यात समन्वय आहे. त्याचा फायदा प्रचारादरम्यान आमच्या उमेदवारांना मिळत आहे. केंद्र आणि राज्यात आमची सत्ता आहे. या दोन्ही सरकारने केलेल्या लोकोपयोगी कामांमुळे जनतेचा विश्वास महायुतीवर आहे. परिणामी उमेदवारांना गावोगावी मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे. - संजू परब, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना .आम्ही सरकारचा नाकर्तेपणा घेऊन मतदारांसमोर जात आहोत. मतदारांनासुद्धा ते पटत आहे. आमचे उमेदवार लोकप्रिय आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात मतदारांचा चांगला प्रतिसाद आमच्या उमेदवारांना मिळत आहे. - बाबूराव धुरी, जिल्हाप्रमुख, ठाकरे शिवसेना .तालुकानिहाय निश्चित झालेले मतदार तालुका स्त्री पुरुष इतर वैभववाडी १६,६७९ १५,३१२ ०० कणकवली ४८,४०८ ४६,७४२ ०० देवगड ३९,८९९ ४०,१३६ ०१ मालवण ३८,१०३ ३६,७२६ ०० . कुडाळ ५८,०९९ ५८,५३१ ०० वेंगुर्ले २९,५५४ २९,२३१ ०० सावंतवाडी ५२,१०० ५१,९०० ०० दोडामार्ग १९,०६१ १९,१८२ ०० .तालुकानिहाय मतदारसंघ अन् उमेदवार तालुका मतदारसंघ उमेदवार वैभववाडी २/५ ५/२४ कणकवली ६/१० १५/३२ देवगड ३/८ १३/२२ मालवण ६/११ १३/२९ कुडाळ ९/१८ २३/४५ वेंगुर्ले ५/९ १६/२७ सावंतवाडी ८/१७ २१/५५ दोडामार्ग ३/५ १०/२० 