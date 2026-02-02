कोकण

Sindhudurg ZP : प्रशासकीय राजवट संपतेय, लोकनियुक्त कारभार परततोय; ७ फेब्रुवारीला मतदान

Political Alliances : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात लोकशाहीचा उत्सव पुन्हा एकदा साजरा होणार आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ७ फेब्रुवारीला मतदान होणार असून, प्रशासकीय राजवट संपवून लोकनियुक्त कारभाराला नवी दिशा मिळणार आहे.
Election officials and police personnel review preparations ahead of Sindhudurg ZP and Panchayat Samiti elections.

सकाळ वृत्तसेवा-विनोद दळवी
सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यात नऊ वर्षांनी मिनी विधानसभा म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि ग्रामीण विकासाचे तालुका केंद्र असलेल्या पंचायत समित्यांची सार्वत्रिक निवडणूक ७ फेब्रुवारीला होत आहे. यानंतर सुमारे चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर लोकनियुक्त प्रशासन लाभणार आहे. यासाठी आवश्यक पूर्वतयारी प्रशासनाने पूर्ण केली आहे.

