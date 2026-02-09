Sindhudurg ZP Election Results : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मतदारांचा कौल कुणाला? आज चित्र होणार स्पष्ट; सावंतवाडीत सर्वाधिक ६९.८४ टक्के मतदान

ओरोस (सिंधुदुर्ग) : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात ६१.९८ टक्के मतदान झाले. ५ लाख ६१ हजार १०५ पैकी ३ लाख ४७ हजार ७४९ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. यामध्ये एक लाख ८० हजार ३२७ पुरुष आणि एक लाख ६७ हजार ४२२ महिला मतदारांनी मतदान केले. सर्वाधिक मतदान सावंतवाडी तालुक्यात ६९.८४ टक्के एवढे चुरशीचे झाले आहे. जिल्ह्यातील मतदारांचा कौल कुणाला, हे आज (ता. ९) निकालानंतर (Sindhudurg ZP and Panchayat Samiti Election Results) स्पष्ट होणार आहे..सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आणि आठ पंचायत समित्यांसाठी शनिवारी (७) मतदान प्रक्रिया पार पडली. जिल्ह्यात ८१० मतदान केंद्रांवर ही प्रक्रिया शांततेत आणि सुरळीत पार पडली. जिल्हा परिषदेच्या ५० पैकी आठ जागा बिनविरोध झाल्या होत्या. त्यामुळे ४२ जागांसाठी ११५ उमेदवार रिंगणात होते, तर पंचायत समितीच्या १७ जागा बिनविरोध झाल्याने ८३ जागांसाठी २४४ उमेदवार रिंगणात होते. यासाठी ५ लाख ६१ हजार १०५ मतदार निश्चित झाले होते. त्यात २ लाख ७८ हजार ५१६ पुरुष, तर २ लाख ८२ हजार ५८८ महिला आणि इतर एक अशाप्रकारे मतदारांचा समावेश होता..एकूण मतदारांतील ३ लाख ४७ हजार ७४९ मतदारांनी मतदान केले. ६१.९८ टक्के एवढे मतदान झाले आहे. १ लाख ८० हजार ३२७ पुरुष मतदारांनी आणि १ लाख ६७ हजार ४२२ महिला मतदारांनी मतदान केले..अनेकांची मतदानाकडे पाठ२ लाख ७८ हजार ५१६ पुरुष मतदारांपैकी १ लाख ८० हजार ३२७ जणांनी मतदान केले, तर २ लाख ८२ हजार ५८८ महिला मतदारांपैकी १ लाख ६७ हजार ४२२ जणींनी मतदान केले. पुरुष आणि महिला मतदारांचा एकूण आणि झालेल्या मतदानाचा आकडा पाहिल्यास दोन्हींकडून मतदानासाठी निरुत्साह दिसून आला..कणकवली तालुक्यात निरुत्साहकणकवली तालुक्यातील मतदारांत निरुत्साह दिसून आला. सर्वांत कमी मतदान या तालुक्यात झाले. तालुक्यात ८३ हजार ५८५ मतदार निश्चित झाले होते. त्यातील ४९ हजार ९९२ मतदारांनी मतदान केले. ५०.८१ टक्के मतदान झाले. ४१ हजार ५८ पुरुष मतदारांपैकी २५ हजार ६६३ आणि ४२ हजार ५२७ महिला मतदारांपैकी २४ हजार ३२९ मतदारांनी मतदान केले..Satara ZP Election Results : राजकारणातला 'गब्बर' साताऱ्यात बाजी मारणार? बहुमतासाठी 33 जागांचं गणित; पहिला निकाल 11 पर्यंत लागणार!.‘त्या’ मतदाराने मतदान केले नाहीजिल्ह्यात ५ लाख ६१ हजार १०५ मतदार निश्चित झाले होते. त्यात २ लाख ७८ हजार ५१६ महिला, तर २ लाख ८२ हजार ५८८ पुरुष मतदारांचा तसेच इतर एका मतदाराचा समावेश होता. हा एकमेव मतदार देवगड तालुक्याचा होता; मात्र त्याने मतदानाचा पवित्र हक्क बजावलेला नाही..नांदगाव येथे नवरदेवाचे मतदानतालुक्यातील नांदगाव येथे भूषण संतोष पारकर हे दुपारी विवाहबंधनात अडकले. लग्नविधी आटोपल्यानंतर त्यांनी नांदगाव केंद्रशाळा येथे येऊन मतदानाचा हक्क बजावला. त्यांच्यासोबत त्यांचे कुटुंबीय, तसेच माजी उपसरपंच नीरज मोरये, राजेंद्र मोरजकर उपस्थित होते..वृद्धाश्रमातील आजी-आजोबांचेही मतदानतालुक्यातील असलदे येथील दिविजा वृद्धाश्रमात २४ ज्येष्ठ नागरिक आहेत. आज या सर्वजणांनी तेथील मतदान केंद्रावर जाऊन मतदानाचा हक्क बजावला. त्याचबरोबर दिविजा आश्रमातील २० कर्मचाऱ्यांनीही मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान केले..Nashik Municipal Politics : ऐनवेळी नाव कापलं अन् शिंदेंच्या गळ्यात माळ; मोक्याच्या क्षणी युतीचा निर्णय; 2020 च्या ‘त्या’ घटनेची पुनरावृत्ती.सावंतवाडी तालुक्यात चुरशीने मतदानसावंतवाडी तालुक्यात सर्वाधिक चुरशीचे मतदान झाले. या तालुक्यात १ लाख ४ हजार मतदार निश्चित झाले होते. त्यातील ७२ हजार ३१९ एवढे मतदान झाले. ६९.५४ टक्के मतदान झाले. ५१ हजार ९०० पुरुष मतदारांपैकी ३७ हजार ५१६ आणि ५२ हजार १०० महिला मतदारांपैकी ३४ हजार ८०३ मतदारांनी मतदान केले..तालुकानिहाय मतदान...तालुका एकूण मतदार झालेले मतदान टक्केवैभववाडी ३१९९१ - १७५२९ - ५४.७९कणकवली ८३५८५ - ४९९९२ - ५०.८१देवगड ५३१४२ - ३०३५३ - ५७.१२मालवण ७४७२९ - ४४०१९ - ५८.९०कुडाळ ११६६३० - ७००७७ -६०.०८वेंगुर्ले ५८७८५ -४०५७९ -६९.०३सावंतवाडी १०४००० -७२३१९ -६९.५४दोडामार्ग ३८२४३ -२२८८१ -५९.८३एकूण ५६११०५ -३४७७४९ -६१.९८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.