Sindhudurg ZP : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद निवडणुकीत बिनविरोध ८ जागा; उर्वरित जागांसाठी अनुभवी नेते विरुद्ध नव्या चेहऱ्यांची थेट लढत

Unopposed Seats : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद निवडणुकीचे अंतिम चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. उमेदवारी अर्ज माघारीची मुदत संपल्यानंतर ५० पैकी ८ जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवड होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Candidates and party workers during nomination and campaign activities

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस : तब्बल नऊ वर्षांनी होत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविलेले पाच जण निवडणूक मैदानात उतरले आहेत. उपाध्यक्ष पदाचा सभापती पद भूषविलेले सात जण निवडणूक रिंगणात आहेत तर यापूर्वी सदस्य म्हणून काम केलेले सहा उमेदवार पुन्हा आपले नशीब आजमावत आहेत. अशाप्रकारे १८ जण पुन्हा जिल्हा परिषदेत येण्यासाठी निवडणूक रणांगणात उतरले आहेत तर ९६ नवीन चेहरे आपले नशीब आजमावत आहेत.

