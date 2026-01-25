Sindhudurg : महायुतीच्या झेडपीच्या ५ अन् पंचायत समितीच्या ६ जागा बिनविरोध; ठाकरेंच्या ११ उमेदवारांची माघार

कणकवली, ता. २४ : सिंधुदुर्गात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीआधीच महायुतीला मोठे यश मिळाले आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत २७ जानेवारीपर्यंत आहे; मात्र तत्पूर्वीच ५ जिल्हा परिषद गण आणि ६ पंचायत समिती गटातील युतीचे उमेदवार बिनविरोध ठरले आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे या ठिकाणी ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले आहेत. त्यामुळे पक्षाच्या अस्तित्वासाठी धडपडणाऱ्या ठाकरे शिवसेनेला हा मोठा धक्का मानला जात आहे..गेल्या महिन्यात झालेल्या सिंधुदुर्गातील चार नगरपरिषदांच्या निवडणुका भाजप आणि दोन्ही शिवसेना पक्षांनी स्वबळावर आणि चुरशीने लढवल्या. त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका रंगतदार होतील, अशी अपेक्षा होती; मात्र खासदार नारायण राणेंच्या आग्रहास्तव भाजप आणि शिवसेना पक्षात महायुती झाली. जागा वाटपही झाले. या जागा वाटपावरून अजून भाजप आणि शिवसेनेत कुरबुरी आहेत. मोठ्या प्रमाणात बंडखोरीही झाली आहे, पण दुसऱ्या बाजूला निवडणुकीआधी ठाकरे शिवसेना तथा महाविकास आघाडीचे आव्हान महायुतीने मोडीत काढण्यास सुरुवात केली आहे. यात आतापर्यंत पाच जिल्हा परिषद गण आणि ६ पंचायत समिती गटातून ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवारांनी माघार घेतली आहे. त्यामुळे भाजप आणि शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार या ठिकाणी बिनविरोध ठरणार आहेत..कोर्टाच्या दणक्यानंतर धाबे दणाणले, शिंदेंसह अजितदादांचे पदाधिकारीही पोलिसांसमोर शरण; १३ जणांना अटक.हे ठरले बिनविरोधजिल्हा परिषद गट : प्रमोद कामत (बांदा-भाजप), प्राची इस्वलकर (खारेपाटण-भाजप), रुहिता तांबे (जानवली - शिवसेना शिंदे), सुयोगी घाडी (पडेल-भाजप), अवनी तेली (बापर्डे - भाजप)पंचायत समिती गण (सर्व भाजप) :संजना राणे (बिडवाडी), सोनू ऊर्फ राजेश सावंत (वरवडे), अंकुश ठुकरूल (पडेल), गणेश राणे (नाडण), संजना लाड (बापर्डे), साधना नकाशे (कोकिसरे) .आज आणि उद्या (ता. २५) शासकीय कार्यालयांना सुटी असली तरी उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्यासाठी तहसील कार्यालये खुली ठेवण्यात आली आहेत. मंगळवारी (ता. २७) दुपारी ३ वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज माघारीची मुदत आहे. या कालावधीपर्यंत जास्तीत जास्त गण आणि गटातून ठाकरे शिवसेना तथा महाविकास आघाडीतील अन्य उमेदवारांचे अर्ज माघारी घेतले जावेत, यासाठी महायुतीकडून जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू करण्यात आली आहे..आता बंडखोरी मोडीत काढण्याचे आव्हाननिवडणुकीआधीच महायुतीचे एकूण ११ सदस्य बिनविरोध ठरल्याने महायुतीच्या गोटात खुशीचे वातावरण आहे. त्याचबरोबर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या अनेक जागांवर बंडखोरांनी अधिकृत उमेदवारांपुढे आव्हान निर्माण केले आहे. मंगळवारपर्यंत (ता. २७) बंडखोरी मोडीत काढण्याचे आव्हान भाजप नेतृत्वासमोर असणार आहे. या निवडणुकीत ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवारांना आपले अर्ज माघारी घेण्यात महायुतीला यश आले असले, तरी अद्याप एकाही बंडखोराने आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतलेला नाही. कणकवली तालुक्यातील हरकुळ बुद्रुक मतदारसंघात; तर भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष संदेश सावंत यांच्या शेकडो समर्थकांनी एकत्र येऊन बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे हा तिढा सोडविण्याचे आव्हान राणेंपुढे आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.