कोकण

Raigad News: 'रायगड जिल्ह्यातील शहरे, गावे बर्फीवृष्टी व बर्फाने अच्छादली'; एआय व्हिडीओची कमाल, समाज माध्यम व स्टेटसवर धमाल

एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने निर्माण करण्यात आलेल्या या व्हिडिओमध्ये स्थानिक शहरे व गावे जाड बर्फाच्या आवरणाने झाकली गेल्याचे दृश्य दाखवण्यात आले आहे. याशिवाय बर्फ पडतानाही दिसत आहे. वास्तवात रायगड जिल्ह्यात कुठेही अशी बर्फवृष्टी होत नसली, तरी AI च्या मदतीने कल्पनेच्या जगात हे दृश्य साकारण्यात आले आहे.
AI video turns Raigad into a snowy wonderland; social media users in awe.

AI video turns Raigad into a snowy wonderland; social media users in awe.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-अमित गवळे

पाली: रायगड जिल्ह्यातील शहरे आणि गावे बर्फाने अच्छादित झाल्यासारखे दिसणारे AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय झाला आहे. 'काश्मीर नाही अलिबाग’, ‘स्नो फॉल इन पाली’ 'रायगड हिमाच्छादित' अशा मथळ्यांखाली हे व्हिडीओ व्हॉट्सऍप स्टेटस, इन्स्टाग्राम, फेसबुकसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल झाले आहेत. हे व्हिडीओ पाहून लोक अचंबित होत आहेत.

Loading content, please wait...
Social Media
viral
Villages
Raigad
Video
district
artificial intelligence

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com