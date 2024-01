ठाकरेंसोबत राहिल्यानं त्रास होईल हे माहिती होतं; एसीबीकडून घराच्या झाडाझडतीनंतर राजन साळवींची प्रतिक्रिया

रत्नागिरी- ठाकरे गटाचे आमदार राजन साळवी यांच्या रत्नागिरीतील घराची एसीबी झाडाझडती घेत आहे. यावर साळवी यांनी प्रतिक्रिया दिलीये. राजकीय सुडातून कारवाई होत आहे. मी त्यांचे स्वागत केले आहे. अटकेला मी घाबरत नाही. मला हे अपेक्षित होतं. पण, अधिकाऱ्यांना सहकार्य करणार आहे. माझ्या कुटुंबाला आणि जनतेला सत्य माहिती आहे. त्यामुळे मी कोणत्याही गोष्टीला घाबरत नाही. माझी आणि भावाची एसीबी चौकशी सुरु आहे. माझ्या आणि भावाच्या घरांची झाडाझडती सुरु आहे. आज ना उद्या हे होणारच होतं हे मला माहिती होतं, असं ते म्हणाले.

कालपासून याची कुणकुण लागली होती. ठाकरेंसोबत राहिल्यानं त्रास होईल याची कल्पना होती. पण, मी कायम ठाकरेंसोबतच राहणार आहे. मी अत्यंत संयमी आणि शांत आहे. उद्धव ठाकरे आणि पक्ष माझ्या पाठिशी आहे. कितीही त्रास झाला तरी ठाकरेंसोबतच राहीन, असं राजन साळवी म्हणाले. (staying with Thackeray would cause trouble Rajan Salvi reaction after the ACB raid on house)