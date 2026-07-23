Raigad Shutdown: विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जविरोधात रायगड बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; सुधागडातील प्रमुख बाजारपेठा ठप्प, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी

पाली : दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा देत वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदच्या हाकेला गुरुवारी (ता. 23) सुधागड तालुक्यासह संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सुधागड तालुक्यातील पाली, परळी आणि पेडली या प्रमुख बाजारपेठा पूर्णपणे बंद ठेवून व्यापारी, नागरिक आणि विविध सामाजिक संघटनांनी या आंदोलनाला भक्कम पाठिंबा दर्शवला. हा बंद अत्यंत शांततेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडला..पेपरफुटी प्रकरणे, शैक्षणिक व्यवस्थेतील गैरप्रकार आणि दिल्लीत न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जच्या निषेधार्थ हा बंद पुकारण्यात आला होता. केंद्र सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई करावी, विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी ठाम मागणी यावेळी आंदोलकांनी केली. आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी हातात तिरंगा ध्वज घेऊन "अरे या शिक्षणमंत्र्याचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय", "भारतीय संविधानाचा विजय असो" आणि "लोकशाही जिंदाबाद" अशा जोरदार घोषणा देऊन परिसर दुमदुमवून सोडला. व्यापारी वर्गाने स्वयंस्फूर्तीने आपापली दुकाने व व्यवहार बंद ठेवून विद्यार्थ्यांच्या या लढ्याला पूर्ण पाठिंबा दिला..या बंदमध्ये वंचित बहुजन आघाडी, ऑल इंडिया पँथर सेना, आंबेडकरी बहुजन समाज, शिवसेना, मनसे, रिपाई तसेच विविध सामाजिक, राजकीय संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यात वंचितचे जिल्हा संघटक राहुल गायकवाड, उपाध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे, सचिव अशोकभाऊ वाघमारे, ज्येष्ठ मार्गदर्शक नारायण जाधव, तालुका अध्यक्ष स्वप्नील गायकवाड, महासचिव आनंद जाधव, पँथर सेनेचे संदेश भालेराव, आवेश भालेराव, राजेश गायकवाड, नितीन गायकवाड, ओबीसी नेते ॲड. प्रवीण कुंभार, शिवसेना नेते उदय धुमाळ, मनसे तालुका अध्यक्ष सुनील साठे, रिपाई युवा अध्यक्ष भावेश गायकवाड, युवा नेते नितेश आप्पा गायकवाड, दीपक गायकवाड, माता रमाई फाउंडेशनचे निशांतभाई गायकवाड, ॲड. सुशील गायकवाड, अक्षय भालेराव, चेतन भालेराव, स्वप्नील कदम, विनोद कदम, चंद्रकांत जगताप, मयूर गायकवाड, संतोष गायकवाड, दामोदर जाधव, भीमसेन गायकवाड, पत्रकार निवास सोनावले, नितीन वाघमारे, राकेश शिर्के, बौद्धाचार्य प्रशांत जाधव, प्रशांत गायकवाड यांच्यासह तालुक्यातील बहुजनवादी, लोकशाहीवादी व समतावादी नागरिक, व्यापारी आणि युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.