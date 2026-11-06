Raigad News: सुधागडमध्ये नदीपात्रात उत्खननाचा सपाटा! पावसाळ्यात पुराची भीती; महसूल-पाटबंधारे विभागाची जबाबदारी झटकण्याची भूमिका

पाली: सुधागड तालुक्यातील आरडेचीवाडी (हेदवली), कानसळ आणि दहिगाव परिसरातील नदीपात्रात सुरू असलेली अनधिकृत बांधकामे, मोठ्या प्रमाणावर होणारे उत्खनन आणि नदीपात्रालगत उभारण्यात येणाऱ्या वॉल कंपाउंडमुळे नदीकाठच्या ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळे निर्माण झाल्यामुळे आगामी पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होऊन जीवित व मालमत्तेचे मोठे नुकसान होण्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. परिणामी संतप्त ग्रामस्थांनी गुरुवारी (ता. 5) सुधागड तहसीलदारांना निवेदन देऊन पाटबंधारे विभागालाही पत्रव्यवहार केला आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.नदी ही केवळ पाण्याचा स्रोत नसून परिसराचे पर्यावरणीय संतुलन आणि सुरक्षिततेचा कणा आहे. मात्र, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नदीपात्रातच सर्रास उत्खनन सुरू असून हद्दीचे उल्लंघन करून बांधकामे वाढवली जात आहेत. विशेष म्हणजे, या गंभीर प्रकाराबाबत विचारणा केली असता, पाटबंधारे विभाग आणि महसूल विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकत असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. .तहसीलदारांनी हा विषय पाटबंधारे विभागाचा असल्याचे सांगितले, तर पाटबंधारे विभागाने महसूलकडे निर्देश केल्याने कारवाई करायची कुणी, असा सवाल उपस्थित होत आहे. नदीपात्रात सुरू असलेल्या उत्खननाला परवानगी कोणी दिली? नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा ठरणाऱ्या वॉल कंपाउंडची कायदेशीर तपासणी झाली आहे का? आणि भविष्यात पूरस्थिती उद्भवल्यास नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार? असा सवाल संतप्त ग्रामस्थांनी प्रशासनाला केला आहे. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...या प्रकरणी हेदवली येथील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जोरकर यांच्यासह समस्त ग्रामस्थांनी सुधागड तहसीलदारांना निवेदन देऊन पाटबंधारे विभागालाही पत्रव्यवहार केला आहे. प्रशासनाने पुढील १५ दिवसांत प्रत्यक्ष घटनास्थळी येऊन संयुक्त पाहणी करावी, अनधिकृत उत्खनन व बांधकामे थांबवून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.