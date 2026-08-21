कोकण

Talere-Gaganbawda Highway Notice : सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर तळेरे-कोल्हापूर महामार्गावरील 56 मालमत्ताधारकांना नोटीस; तुमचे घर किंवा दुकान तर यात नाही ना?

Talere Gaganbawda highway encroachment notice : तळेरे-गगनबावडा महामार्गावरील अतिक्रमणांविरोधात प्रशासनाने कारवाई सुरू केली असून ५६ इमारतमालकांना प्राथमिक नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
Talere Kolhapur highway latest news

Talere Kolhapur highway latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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वैभववाडी : तळेरे - कोल्हापूर महामार्गावरील तळेरे-गगनबावडा टापूत अतिक्रमण केलेल्या ५६ इमारतमालकांना महामार्ग प्रशासन न्यायालयाकडून प्राथमिक नोटीस बजाविण्यात आली (56 building owners encroachment notice) आहे. त्यामुळे महामार्गालगतच्या इमारतधारकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. ५६ मध्ये सर्वाधिक अतिक्रमित मालमत्ता या वैभववाडी शहर आणि परिसरातील आहेत.

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