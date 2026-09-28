Pali News : वेळेअभावी कर सल्लागार अन् सीएंवर प्रचंड ताण; टॅक्स ऑडिटची मुदत २१ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्याची मागणी

पाली - केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडून (CBDT) प्राप्तिकर विवरणपत्र आणि टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्यासाठी मिळणारा कालावधी कमी पडत असल्याने देशभरातील चार्टर्ड अकाउंटंट्स आणि कर सल्लागारांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. कर प्रणालीतील या तांत्रिक व व्यावहारिक अडचणींमुळे कामाचा दर्जा राखणे आव्हानात्मक बनले असून, करदाते आणि व्यावसायिकांना मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत, तर ऑडिट केससाठीचे आयटीआर भरण्याची मुदत ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवून मिळावी, अशी जोरदार मागणी देशभरातून केली जात आहे..आकारणी वर्ष २०२६-२७ साठी नॉन-ऑडिट व्यावसायिक आणि व्यक्तींसाठी आयटीआर भरण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत देण्यात आली होती. त्यामुळे टॅक्स ऑडिटची कामे पूर्ण करण्यासाठी सीएंना ऐतिहासिकदृष्ट्या मिळणाऱ्या २ महिन्यांच्या कालावधीऐवजी प्रत्यक्ष रूपात केवळ १ महिन्याचाच वेळ मिळाला आहे. या अपुऱ्या कालावधीत सर्व दस्तऐवजांची पडताळणी, गुणवत्ता पूर्ण तपासणी आणि अचूक टॅक्स ऑडिट करणे अत्यंत कठीण झाले आहे..देशभरातून निवेदने आणि सोशल मीडियावर मोहीम या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्रासह राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, पुडुचेरी, हरियाणा, प्रयागराज, भिलवाडा, गांधीधाम, गुवाहाटी, लुधियाना, जालंधर आणि बीकानेर अशा विविध भागांतील 'टॅक्स बार असोसिएशन' आणि 'महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन'ने केंद्र सरकारकडे निवेदने दिली आहेत..यासोबतच CAIT, AIMTPA, AIFTP आणि BVGF यांसारख्या प्रमुख व्यावसायिक आणि व्यापारी संघटनांनीही मुदतवाढीला पाठिंबा दिला आहे. सोशल मीडियावर (X - पूर्वीचे ट्विटर) #ExtendTaxAuditDueDate या हॅशटॅगसह हजारो कर तज्ज्ञांनी मोहीम चालवून केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे.नॉन-ऑडिट विवरणपत्रांची मुदत ऑगस्ट अखेरपर्यंत वाढवल्याने टॅक्स ऑडिटसाठी अवघा एकच महिना उरला आहे. एवढ्या कमी वेळेत अचूक व गुणवत्तेवर आधारित काम करणे सीए आणि कर सल्लागारांसाठी प्रचंड मानसिक व व्यावहारिक ताणाचे ठरत आहे. टॅक्स ऑडिट रिपोर्टची मुदत ३१ ऑक्टोबर आणि आयटीआरची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवून देण्यास प्रशासनापुढे कोणताही तांत्रिक अडथळा नाही. करदाते व व्यावसायिकांच्या हितासाठी सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा.- विशाल खामसेरा, सीए, कळंबोली-रायगड .हायकोर्टात याचिका२५ सप्टेंबरच्या सुनावणीत केंद्र सरकारकडून मुदत याप्रकरणी राजस्थान टॅक्स बार असोसिएशनच्या वतीने राजस्थान उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २५ सप्टेंबर रोजी या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, सीबीडीटीने आपले अधिकृत उत्तर सादर करण्यासाठी २८ सप्टेंबरपर्यंतचा वेळ मागून घेतला आहे. त्यामुळे आता २८ सप्टेंबरच्या सुनावणीकडे आणि सरकारच्या भूमिकेकडे संपूर्ण देशातील कर सल्लागारांचे लक्ष लागले आहे. तसेच मध्य प्रदेश मध्ये देखील दोन पिटीशन दाखल करण्यात आल्या आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.