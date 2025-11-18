वेंगुर्ले: बाळासाहेबांचे विचार आणि हिंदुत्वाचा मुद्दा यावर आम्ही निवडणुकीला सामोरे जात आहोत. पक्षाच्या सर्व वरिष्ठ नेत्यांनी माझ्यावर टाकलेला विश्वास सार्थकी लावताना येथील पालिकेवर पक्षाचा भगवा फडकवीन. येथील जनता आजही माझ्या पाठीशी आहे, असा दावा ठाकरे शिवसेनेचे येथील नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संदेश निकम यांनी पत्रकार परिषदेत केला. .CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने निकम यांनी रविवारी (ता. १६) नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी तालुकाप्रमुख यशवंत ऊर्फ बाळू परब उपस्थित होते. .श्री. निकम म्हणाले, “यापूर्वी मी अडीच वर्षे पालिकेवर नगराध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. हे करत असताना सर्व स्तरांतील वेंगुर्लेवासीयांची मला साथ मिळाली. गेली २५ वर्षे पालिकेत मी नगरसेवक म्हणून काम करीत आहे. माझ्या पत्नीनेही दहा वर्षे नगरसेविका म्हणून काम पाहिले आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही जेव्हा पक्षाचे काम करतो, तेव्हा हेवेदावे बाजूला ठेवून लोकांची कामे कशी मार्गी लावण्यासाठी प्राधान्य देतो. बाळासाहेबांच्या शिकवणीप्रमाणे ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारणानुसार लोकांपर्यंत पोहोचून आम्ही त्यांची कामे केली.”.तालुकाप्रमुख परब म्हणाले, “वेंगुर्लेचा विकास करताना शहर स्वच्छ कसे राहील आणि शहरातील नागरिकांना त्यांची कामे सोप्या पद्धतीने कशाप्रकारे करून देता येतील, यासाठी मी काम केले. याही निवडणुकीत जनता माझ्या पाठीशी राहील, असा विश्वास आहे..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...समाजवादी विचारांचे शहर म्हणून वेंगुर्ले शहराची ओळख आहे. कोणत्याही अपेक्षा न ठेवता ठाकरे शिवसेनेचे सर्व उमेदवार समाजसेवेसाठी निवडणुकीत उतरले आहेत. पुढील काळात शहरात नागरिकांना आरोग्य, शिक्षण व सोयीसुविधा कशाप्रकारे मिळतील, याची दक्षता घेऊन सर्व कामे मार्गी लावण्यात येतील. वेंगुर्ल्याच्या पर्यटनामध्ये कशाप्रकारे भर पडेल व येथील नागरिकांना, महिलांना चांगला रोजगार कसा उपलब्ध होईल, यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केला जाईल.” .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.