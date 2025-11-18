कोकण

Sandesh Nikam: हिंदुत्‍वाचा मुद्दा घेऊन लढणार: ठाकरे शिवसेनेचे संदेश निकम; वेंगुर्लेवासीयांचा विश्वास सार्थकी लावणार

Hindutva-Centric Campaign: निकम म्हणाले, “यापूर्वी मी अडीच वर्षे पालिकेवर नगराध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. हे करत असताना सर्व स्तरांतील वेंगुर्लेवासीयांची मला साथ मिळाली. गेली २५ वर्षे पालिकेत मी नगरसेवक म्हणून काम करीत आहे. माझ्या पत्नीनेही दहा वर्षे नगरसेविका म्हणून काम पाहिले आहे.
Thackeray Shiv Sena’s Sandesh Nikam announcing a Hindutva-centric strategy for the upcoming Vengurla elections.

Thackeray Shiv Sena’s Sandesh Nikam announcing a Hindutva-centric strategy for the upcoming Vengurla elections.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वेंगुर्ले: बाळासाहेबांचे विचार आणि हिंदुत्वाचा मुद्दा यावर आम्ही निवडणुकीला सामोरे जात आहोत. पक्षाच्या सर्व वरिष्ठ नेत्यांनी माझ्यावर टाकलेला विश्वास सार्थकी लावताना येथील पालिकेवर पक्षाचा भगवा फडकवीन. येथील जनता आजही माझ्या पाठीशी आहे, असा दावा ठाकरे शिवसेनेचे येथील नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संदेश निकम यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Sindhudurg
election
district
Vengurla
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com