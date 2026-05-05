Sudhagad Rutuja Patre News : रामवाडीची ऋतुजा पातेरे राज्यस्तरीय धावपटू म्हणून चमकली; नाशिक स्पर्धेतील रौप्यपदकाने ठाणे-रायगडचा मान उंचावला

पाली : सुधागड तालुक्यातील रामवाडी गावची कन्या आणि सध्या ठाणे येथील संभाजीनगर भागात स्थायिक असलेल्या ऋतुजा राजू पातेरे हिने आपल्या देदीप्यमान कामगिरीने तालुक्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. नाशिक येथे २ आणि ३ मे २०२६ रोजी पार पडलेल्या राज्यस्तरीय ॲथलेटिक्स स्पर्धेत ऋतुजाने २००, ४०० आणि ८०० मीटर धावण्याच्या शर्यतीत उत्कृष्ट प्रदर्शन करत रौप्यपदकावर आपले नाव कोरले आहे..नाशिक ॲथलेटिक्स फाउंडेशन तर्फे आयोजित या राज्यस्तरीय स्पर्धेत संपूर्ण महाराष्ट्रातून खेळाडू सहभागी झाले होते. या अत्यंत चुरशीच्या स्पर्धेत ठाणे जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ऋतुजाने आपल्या वेगवान कौशल्याच्या जोरावर एकापाठोपाठ एक पदके पटकावली. तिच्या या यशाबद्दल सर्व स्तरांतून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..आपल्या या यशाबद्दल बोलताना ऋतुजा सांगते की, गेल्या १० वर्षांपासून सातत्याने घेतलेल्या मेहनतीचे चीज आज या रौप्यपदकाच्या रूपाने झाले आहे. केवळ ट्रॅकवरील शर्यतीच नव्हे, तर ठाणे, मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यातील विविध मॅरेथॉन स्पर्धांमध्ये सहभाग घेऊन तिने आपला अनुभव समृद्ध केला आहे. यापूर्वी बुलढाणा येथे झालेल्या १० किमी 'क्रॉस कंट्री' स्पर्धेतही तिने चॅम्पियनशिप पटकावून आपली क्षमता सिद्ध केली होती..भविष्यात क्रीडा क्षेत्रात उत्तुंग शिखरे गाठण्यासाठी आपण शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सज्ज असल्याचे ऋतुजाने नमूद केले. आपल्या या यशाचे संपूर्ण श्रेय तिने तिचे वरिष्ठ प्रशिक्षक दत्ता चव्हाण आणि ट्रॅक अँड फिल्ड मार्शल स्वप्नील चव्हाण यांना दिले आहे. माझे प्रशिक्षकच माझी खरी प्रेरणा आणि ऊर्जास्थान आहेत. अशा भावना तिने व्यक्त केल्या.