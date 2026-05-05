Sudhagad Rutuja Patre News : रामवाडीची ऋतुजा पातेरे राज्यस्तरीय धावपटू म्हणून चमकली; नाशिक स्पर्धेतील रौप्यपदकाने ठाणे-रायगडचा मान उंचावला

नाशिक येथे झालेल्या राज्यस्तरीय ॲथलेटिक्स स्पर्धेत २००, ४०० व ८०० मीटर धावण्यामध्ये दमदार कामगिरी; सुधागडच्या ऋतुजा पातेरेची रौप्यपदकाने राज्यभर दखल
Silver Streak in Nashik: Rutuja Patere Shines with Multiple Medals in State Athletics

अमित गवळे
पाली : सुधागड तालुक्यातील रामवाडी गावची कन्या आणि सध्या ठाणे येथील संभाजीनगर भागात स्थायिक असलेल्या ऋतुजा राजू पातेरे हिने आपल्या देदीप्यमान कामगिरीने तालुक्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. नाशिक येथे २ आणि ३ मे २०२६ रोजी पार पडलेल्या राज्यस्तरीय ॲथलेटिक्स स्पर्धेत ऋतुजाने २००, ४०० आणि ८०० मीटर धावण्याच्या शर्यतीत उत्कृष्ट प्रदर्शन करत रौप्यपदकावर आपले नाव कोरले आहे.

