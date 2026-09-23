कोकण

Thane Ring Metro : 1988 ची संकल्पना अखेर प्रत्यक्षात! भिवंडी, कल्याण अन् मुंबईचा प्रवास होणार अतिशय सोपा; ठाण्याच्या 'रिंग मेट्रो' प्रकल्पाचा रंजक प्रवास माहितीये का?

Thane Ring Metro Project Why It Matters for Thane : ठाणे रिंग मेट्रो प्रकल्पामुळे मुंबई, भिवंडी, कल्याण आणि नवी मुंबईशी कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याची अपेक्षा आहे. रिंग रेल्वेपासून रिंग मेट्रोपर्यंतचा या संकल्पनेचा प्रवास चार दशकांचा आहे.
Thane Ring Metro latest update

Thane Ring Metro latest update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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ठाणे : वाहतूककोंडी, प्रवासासाठीचा वेळ, शहर विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर रिंग मेट्रो शहरासाठी भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. या सुविधेमुळे ठाणेकरांना भिवंडी, कल्याण, नवी मुंबईसह मुंबईला जाता येणार असल्याने रिंगमेट्रो भविष्यातील सुखकर प्रवासाचा रथ ठरणार (Thane Metro Connectivity) आहे.

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