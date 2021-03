सिंधुदुर्गात 26 हजार कोविड लशी पडून 

कणकवली : सिंधुदुर्गसाठी शासनाकडून 40 हजार कोविड लशींचा पुरवठा झाला; मात्र 14 हजार व्यक्‍तींना लस देण्यात आली. उर्वरित साठा फ्रीजमध्ये सडत आहे, असा आरोप आमदार नितेश राणे यांनी गुरूवारी केला. लशींचे वेळेत वितरण न झाल्यास त्या आम्हाला ताब्यात घेऊन वितरण कराव्या लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. राणे यांनी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पत्रकार परिषद घेतली. त्यांच्यासोबत जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संदेश सावंत, नगराध्यक्ष समीर नलावडे, भाजप तालुकाध्यक्ष मिलिंद मेस्त्री, शहराध्यक्ष अण्णा कोदे आदी होते. ते म्हणाले, ""संसदेत शिवसेनेचा गटनेता असलेले खासदार विनायक राऊत लस मिळावी म्हणून ओरडत होते; मात्र सिंधुदुर्गात 26 हजार डोस शिल्लक आहेत. त्यांच्या वितरणाचे आणि आवश्‍यक त्या रुग्णांना लस देण्याबाबतचे नियोजन काय आहे, याचे उत्तर त्यांनी द्यावे. पडून राहिलेल्या डोसची जबाबदारी पालकमंत्र्यांसह जिल्हाधिकारी आणि आरोग्य विभागाचीही आहे. त्यांनीही याचे स्पष्टीकरण द्यायला हवे किंबहुना प्रत्येक गरजूला ही लस तातडीने मिळायला हवी.'' ते म्हणाले, "पुढील काही दिवसांत होळीसाठी हजारो चाकरमानी गावागावांत दाखल होणार आहेत. सिंधुदुर्गात सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव मर्यादित आहे; मात्र मुुंबईतून येणाऱ्या चाकरमान्यांमुळे संसर्ग वाढण्याचीही भीती आहे. तसे झाल्यास राज्यातील सत्ताधारी मंडळी केंद्राकडे बोट दाखवणार; पण दिलेल्या लशी कधी वापरात आणल्या जाणार, हा मोठा प्रश्‍न आहे. सत्ताधाऱ्यांचा नियोजनशून्य कारभार असल्याचा त्रास जनतेला भोगावा लागत आहे.'' सिंधुदुर्गप्रमाणे राज्याला आलेल्या 53 लाख डोसपैकी फक्‍त 23 लाख जणांना लस दिली आहे. उर्वरित 30 लाख डोस अजूनही पडून आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यात लशीचा तुटवडा असल्याचा खोटा आरोप करत आहेत. राज्यात आणि जिल्ह्यातही कोरोना लसीकरणासाठी नागरिक पुढे येत आहेत; मात्र नियोजनाचा अभाव असल्याने ती नागरिकांना मिळत नाही, हे दुर्दैव आहे, असेही ते म्हणाले. संपादन : विजय वेदपाठक

